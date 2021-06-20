Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Adalet Bakanı Gül, İstanbul BİM Başkanı Yılmaz’ı ziyaret etti
Giriş Tarihi: 20.6.2021 20:03

Gül, İstanbul BİM Başkanı Yılmaz’ı ziyaret etti

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
Adalet Bakanı Gül, İstanbul BİM Başkanı Yılmaz’ı ziyaret etti

, İstanbul Başkanı Cüneyt Yılmaz’ı ziyaret etti. Bakan Gül, ziyaret sırasında bakanlığa ait arazide incelemelerde bulundu.

, İstanbul Başkanı Cüneyt Yılmaz'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Gül, burada Bölge İdare Mahkemesinin genel işleyişi, idare ve vergi mahkemelerinin genel durumu hakkında Başkan Yılmaz'dan bilgi aldı. Mahkeme başkanları ve kalemlerini odalarında ziyaret eden Bakan Gül, daha sonra mahkeme binasının arkasında bulunan bakanlığa tahsisli arazinin konumunu inceledi. Bakan Gül burada, adliye lojmanları için yapılması gerekenlerle ilgili istişarelerde bulundu.

Ziyaret sonunda İstanbul BİM Başkanı Yılmaz, günün anısına Bakan Gül'e kendi yazdığı kitabını ve 2. Abdulhamid'in vergi muafiyetine ilişkin bir fermanının replikasını hediye etti. Bakan Gül'e ziyaretinde Şaban Yılmaz ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Erdal Demir eşlik etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Adalet Bakanı Gül, İstanbul BİM Başkanı Yılmaz’ı ziyaret etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA