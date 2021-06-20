Adalet Bakanı Gül, İstanbul BİM Başkanı Yılmaz’ı ziyaret etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Cüneyt Yılmaz'a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Gül, burada Bölge İdare Mahkemesinin genel işleyişi, idare ve vergi mahkemelerinin genel durumu hakkında Başkan Yılmaz'dan bilgi aldı. Mahkeme başkanları ve kalemlerini odalarında ziyaret eden Bakan Gül, daha sonra mahkeme binasının arkasında bulunan bakanlığa tahsisli arazinin konumunu inceledi. Bakan Gül burada, adliye lojmanları için yapılması gerekenlerle ilgili istişarelerde bulundu.