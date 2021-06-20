Türkiye'de hakkında kara para soruşturması başlatıldıktan sonra yurtdışına kaçan SBK Holding
Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz
, Avusturya
'da yakalandı. Korkmaz'ın Avusturya polisi tarafından dün saat 15.30'da gözaltına alındığı öğrenilirken, avukatları tutuklama talebinin ABD
'den geldiğini bildirdi. Yargılama sürecinin Avusturya'da devam edeceğini kaydeden Korkmaz'ın avukatları Türkiye'nin de iade talebi olduğunu söyledi. ABD'de Utah Federal Savcılığı
, ABD Hazinesi
'ni dolandıran Kingston kardeşler ile ilişkisi olduğu iddiasıyla Korkmaz'ın Türkiye'deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etmişti.