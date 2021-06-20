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Haberler Gündem Haberleri Sezgin Baran Korkmaz Avusturya’da yakalandı
Giriş Tarihi: 20.6.2021

’da yakalandı

HALİT TURAN HALİT TURAN
Sezgin Baran Korkmaz Avusturya’da yakalandı
Türkiye'de hakkında kara para soruşturması başlatıldıktan sonra yurtdışına kaçan Yönetim Kurulu Başkanı , 'da yakalandı. Korkmaz'ın Avusturya polisi tarafından dün saat 15.30'da gözaltına alındığı öğrenilirken, avukatları tutuklama talebinin 'den geldiğini bildirdi. Yargılama sürecinin Avusturya'da devam edeceğini kaydeden Korkmaz'ın avukatları Türkiye'nin de iade talebi olduğunu söyledi. ABD'de , 'ni dolandıran Kingston kardeşler ile ilişkisi olduğu iddiasıyla Korkmaz'ın Türkiye'deki varlıklarının ABD tarafından geri alınmasını talep etmişti.
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Sezgin Baran Korkmaz Avusturya’da yakalandı
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