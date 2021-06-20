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Giriş Tarihi: 20.6.2021 16:10 Son Güncelleme: 20.6.2021 16:20

Son dakika: Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade süreci başlatıldı

Son dakika: Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade süreci başlatıldı

Hakkında birçok suçlama olan ve Avusturya'da gözaltına alınan SBK Holding kurucusu Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade süreci başlatıldı.

Hakkında birçok suçlama olan ve Avusturya'da gözaltına alınan SBK Holding kurucusu Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade süreci başlatıldı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Sezgin Baran Korkmaz'ın gözaltına alınması ile ilgili bugün yaptığı açıklamada "İade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız" dedi.

Büyükelçi Ceyhun bugün yaptığı açıklamada "Söz konusu şahıs dün, 19 Haziran günü Viyana'dan takriben 260 kilometre uzaklıkta bir kasabada gözaltına alındı. Ve kendisi akşama doğru Viyana'ya getirildi. Hali hazırda Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi'nde bulunmaktadır. Hakim karşısına çıkmayı beklemektedir. Kurallar gereği, doğal akış gereği yarın çıkması büyük bir ihtimal. Bizlerde bakanlığımızdan aldığımız talimat doğrultusunda gereğini yerine getirerek iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade süreci başlatıldı
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