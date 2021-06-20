Giriş Tarihi: 20.6.2021

Turizmde dünya markası olana kadar durmak yok ERDOĞAN ÖZTÜRK

Başkan Erdoğan: Geçen yıl tüm sıkıntılara rağmen 16 milyon turist ağırladık. Bu da şunu gösteriyor ki Türkiye’de tatil yapan, ülkemizden kolay kolay vazgeçemiyor. Her alanda olduğu gibi kazan-kazan politikasıyla turizmde de dünyadaki yerimizi sürekli yukarıya taşıyacağız