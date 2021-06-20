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Giriş Tarihi: 20.6.2021 22:28

ile arasındaki ikili konular yarın görüşülecek

AA
Türkiye ile İspanya arasındaki ikili konular yarın görüşülecek

Dışişleri Bakanlığı'nca, ile arasındaki ikili konular ve Avrupa Birliği (AB) istişarelerinin yarın her iki ülke bakan yardımcıları arasında gerçekleşeceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz ile arasındaki ikili konular ve AB istişareleri, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri Juan Gonzalez Barba eş başkanlığında 21 Haziran 2021 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecektir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, istişareler sırasında, "-İspanya 7. Hükümetlerarası Zirve" hazırlıklarının ve ikili ilişkilerin tüm yönlerinin ele alınmasının yanı sıra, Türkiye-AB ilişkileri kapsamında görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü belirtildi.

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Türkiye ile İspanya arasındaki ikili konular yarın görüşülecek
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