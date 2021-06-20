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Giriş Tarihi: 20.6.2021 22:42

ve arasında Dışişleri seviyesinde ikili görüşme yapılacak

İHA
Türkiye ve İspanya arasında Dışişleri seviyesinde ikili görüşme yapılacak

ile arasında ikili konular ve AB istişarelerinin görüşüleceği bir video konferans görüşmesi gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülkemiz ile arasındaki İkili Konular ve AB İstişareleri, Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile İspanya Dışişleri, AB ve İşbirliği Bakanlığı Devlet Sekreteri Juan Gonzlez-Barba eşbaşkanlığında 21 Haziran 2021 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

İstişareler sırasında, -İspanya 7. Hükümetlerarası Zirve hazırlıklarının ve ikili ilişkilerin tüm yönlerinin ele alınması, Türkiye-AB ilişkileri kapsamında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

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Türkiye ve İspanya arasında Dışişleri seviyesinde ikili görüşme yapılacak
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