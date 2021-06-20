Zaman ayarlı kirli provokasyon

İzmir'de HDP İl Başkanlığı'na yönelik gerçekleştirilen provokatif saldırının bir benzeri Diyarbakır'ın Hani ve Hazro ilçelerinde AK Parti'ye yönelik yapıldı.

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde önceki gece terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olan YPS'de yer alan 2 terör örgütü mensubu, çarşı merkezinde yer alan Hani AK Parti İlçe Başkanlığı'na yönelik molotofkokteyli saldırı gerçekleştirdi.



2 TERÖRİST YAKALANDI

Saldırıda binada küçük çapta maddi hasar meydana gelirken, polis tarafından güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu saldırıyı Ş.B.'nin yaptığı, M.E.'nin ise bu sırada gözcülük faaliyetinde olduğu tespit edildi. Özel Harekât Polisi'nin de katıldığı operasyonla Ş.B. ve M.E. kısa sürede gözaltına alındı. Yapılan inceleme sonucu, saldırganların terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasında yer aldığı ve örgüt adına yaptığı eylemlerden sorumlu olduğu tespit edildi. İfadelerinde terör örgütü adına saldırıyı gerçekleştirdiklerini ifade eden Ş.B. ve M.E.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, bağlantılarının araştırıldığı belirtildi.



Hani'de AK Parti'ye saldırıdan yaklaşık 3 saat sonra bu kez Hazro'da bir terör saldırısı gerçekleştirildi. AK Parti Hazro İlçe Başkanı Cemal Mehmetoğlu'nun kardeşi Ömer Faruk Mehmetoğlu'nun kullandığı araca, terör örgütü mensupları tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Teröristlerin açtığı ateşten aracından atlayarak kurtulabilen Mehmetoğlu, ayağından hafif bir şekilde yaralandı. 21 yaşındaki Mehmetoğlu, hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edilirken, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, polis ve jandarma saldırıyı yapanları yakalamak amacıyla operasyon başlattı.

Öte yandan, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın ve partililer, saldırının yapıldığı AK Parti Hani İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Aydın, geçmişte de bu tür provokasyon saldırılarının gerçekleştirildiğini belirterek, kimsenin bölgedeki huzur ve güven ortamını bozamayacağını söyledi.



'TUZAKLARI BAŞLARINA YIKILACAK'

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde AK Parti binasına yönelik molotoflu saldırıya tepkiler peş peşe geldi. Saldırıyı kesin dille lanetleyen AK Parti yönetimi şu mesajları verdi:

TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP: Ülkemizin huzurunu bozmak isteyen provokasyonlara karşı milletimiz dikkatle, birlik ve beraberliğimizi güçlü kılarak en güzel cevabı verecektir.

ADALET BAKANI GÜL: Huzurumuza, kardeşliğimize, birliğimize kastedenler karanlık emellerine ulaşamayacak. Provokatörlerin tuzaklarını başlarına yıkarız.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ: Aziz milletimizin birlik ve beraberliğini hiçbir sinsi oyun bozamayacaktır.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI HAMZA DAĞ: Ülkemizin güvenini, huzurunu ve istikrarını bozmak isteyenlere karşı mücadelemiz bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: Provokasyonları yene yene bugünlere geldik. Aynı iradeyle geleceğe yürüyoruz. ANKARA