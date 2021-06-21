AYM, HDP’nin kapatılması istemli açılan davada ilk incelemesini yapacak

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle yeniden açılan davada ilk incelemesini bugün yapacak ve iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek.



Görevlendirilen raportörün ilk incelemeye ilişkin iddianamenin kabulüne yönelik olumlu yönde rapor hazırlamasının ardından heyet, davaya ilişkin ilk incelemesini bugün yapacak ve iddianamenin kabul edilip edilmeyeceğine karar verecek. Genel Kurul, ilk inceleme sırasında, partinin kapatılmasına beyan, faaliyet ve eylemleri ile neden olan ve iddianamede belirtilen kişiler hakkındaki siyasi yasak talebi ile partinin hazine yardımlarının bulunduğu banka hesabına tedbiren bloke konulmasına karar verilmesi yönündeki talebi de ele alacak.

8 HAZİRAN'DA RAPORTÖR GÖREVLENDİRİLDİ



AYM'nin eksikliklerin tamamlanması istemiyle iade ettiği HDP'nin kapatılması istemli iddianame, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeniden hazırlanarak 7 Haziran'da AYM'ye gönderildi. AYM Başkanı Arslan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin tarafından HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada 8 Haziran'da raportör görevlendirdi.

RAPORTÖR RAPORUNU 18 HAZİRAN'DA AYM HEYETİNE SUNDU



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının yeniden gönderdiği HDP'nin kapatılması istemli iddianamede, raportör incelemesini tamamladı ve iddianamenin kabulü yönündeki raporunu 18 Haziran'da AYM heyetine sundu.

HDP ÖN SAVUNMASINI VERECEK



Kabul edilmesi halinde iddianame ön savunma için HDP'ye gönderilecek ve yüksek mahkemenin tanıdığı süre içinde HDP ön savunmasını verecek. Parti tarafından bu sürenin uzatılması için başvuru yapılırsa ek süre talebini AYM karara bağlayacak. Parti tarafından ön savunmanın verilmesinin ardından Şahin, esas hakkındaki görüşünü sunacak. Ardından bu görüş HDP'ye gönderilecek. Belirlenecek bir tarihte Şahin, sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

KAPATMA İSTEMİ ESASTAN GÖRÜŞÜLECEK



Bütün bu sürecin ardından raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Raporun AYM üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan toplantı için bir gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

ÜYELERİN 3'TE 2 OY ÇOĞUNLUGU GEREKİYOR



HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan AYM heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK



Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Anayasa Mahkemesi, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde, bu kişiler kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve deneticisi olamayacak.