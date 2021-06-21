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Giriş Tarihi: 21.6.2021 14:57

Özkan çiftinden yeni başarı sözü ‘İlklere devam edeceğiz’

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Özkan çiftinden yeni başarı sözü ‘İlklere devam edeceğiz’

Dünyanın ilk rahim nakli ve Türkiye’nin ilk yüz ve çift kol nakli gibi önemli ameliyatlara imza atan ekibin başında yer alan Prof. Dr. ile Rektörü eşi , Cumhurbaşkanı ve eşi ’ı  Diploması Formu arasında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı ve eşi , 12 devlet başkanı, 43 dışişleri bakanının katıldığı Diplomasi Forumu için geldikleri kentte Rektörü Prof. Dr. ve eşi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 'ı kabul etti

İLKLERE İMZA ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Ziyaretle ilgili bilgi veren Rektör Özlenen Özkan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğini ve ilgisini her zaman yanımızda hissettik. Ziyaretimizde de hem çalışmalarımızı, hem de yeni projelerimizi anlatma imkanı bulduk. Sıcak ev sahiplikleri ve bilim insanlarına verdikleri önem için kendilerine en derin şükranlarımızı sunduk. Hedefimiz bilimin ışığında her alanda dünyada liderliği hedefleyen bir Türkiye. Üzerimizdeki büyük sorumluluğun farkındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri ile Akdeniz Üniversitesi olarak ilklere imza atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ÖNEMLİ PROJELER PLANLANIYOR

Dünyanın ilk rahim nakli ve Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakli gibi önemli ameliyatlara imza atan ekibin başında yer alan Prof. Dr. Ömer Özkan ise yaptığı açıklamada, "Kısa ve uzun dönem içerisinde ülkemiz için planladığımız önemli projeler için verdikleri destek için derin şükranlarımızı sunarız." ifadelerini kullandı.

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Özkan çiftinden yeni başarı sözü ‘İlklere devam edeceğiz’
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