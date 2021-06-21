Sözcü manşetine yalan haberi taşıdı! O kurum yalanladı: 11 ile 5 maaş iftiradan ibaret!

Sözcü Gazetesi "Müdüre 11 maaş danışmanına 5 maaş" başlıklı bir habere imza attı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın 11 maaş aldığını, genel müdür yardımcısı Davut Arpa'nın beş maaş aldığını haberde belirtti. Sözcü'nün haberinin spotunda "Tarım ve Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 11 maaş alıyor. Poyraz'ın eski danışmanı Davut Arpa ise 5 ayrı kamu kuruluşundan ücret alıyor" ifadelerine yer verildi. ODA TV'de "11 maaş alan isim kim?" başlığıyla aynı haberi yayınlayarak, "Tarım ve Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın 11 maaş aldığı ortaya çıktı" ifadelerini kullandı. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın ifadelerinin de yer aldığı haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.





SÖZCÜ VE ODA TV'NIN HABERİ GERÇEK DIŞI ÇIKTI

Sözcü ve ODA TV'nın yaptığı haberlerin yalan ve gerçek dışı olduğunu Tarım ve Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklama ortaya çıkardı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü Sözcü Gazetesi'nin haberine istinaden yaptığı açıklamada, "Günlük bir gazetede 21.06.2021 tarihinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ve Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa hakkında yayımlanan haber nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur" denildi.





"İDDİALAR TAMAMEN ASILSIZ, GERÇEK DIŞI, YANILTICI BİLGİ, YORUM, İTHAM VE İFTİRALARDAN İBARETTİR"

Tarım ve Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada Sözcü Gazetesi'ni yalanlayarak, "Söz konusu haberde dile getirilen iddialar tamamen asılsız, gerçek dışı, yanıltıcı bilgi, yorum, itham ve iftiralardan ibarettir" ifadelerini kullandı.

"11 MAAŞ VE 5 MAAŞ İFTİRA NİTELİĞİNDEDİR!"



Yapılan açıklamada Tarım ve Kredi Kooperatifleri Birliği Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz'ın 06 Aralık 2017 tarihinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu kararıyla Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü olarak atandığı belirtilerek, "Genel Müdür Fahrettin Poyraz, toplam aktif büyüklüğü 37 milyar TL olan; Ülke sathına yayılmış 4.847 çalışanı bulunan 1.618 Tarım Kredi Kooperatifi ve 17 Bölge Birliğinin bağlı olduğu Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü görevine ilaveten, yaklaşık 5.000 çalışanı bulunan her türlü iş ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında denetlendiği, Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin tüm bu iş, işlem ve kararlarından dolayı mali hukuki ve cezai açıdan şahsi mal varlıkları ile sorumlu olarak yönetilen Tarım Kredi Kooperatiflerinin bazı şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı görevi de yürütmektedir. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın 11, Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa'nın ise 5 ayrı kuruluştan ücret aldığı iddiası, iftira niteliğinde olup gerçekle ilgisi bulunmamaktadır" denildi.





"BİRDEN FAZLA ŞİRKETTE GÖREV YAPIYOR OLSALAR DAHİ SADECE BİR HUZUR HAKKI ÜCRETİ ALMAKTADIR"



Yapılan açıklamada, birden fazla görevde yer alınsa dahi sadece huzur hakkı alındığı ifade edilerek yasada yer alan bilgilerle birlikte şu cümlelere yer verildi: "1581 sayılı Kanununun 3. Maddesinde, "Kooperatifler, Bölge Birlikleri ve Merkez Birliği tarafından kurulmuş olan şirketler ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olacak şekilde iştirakçi oldukları şirketlerde, yönetim kurulu başkanı veya üyesi ya da denetim kurulu üyesi olarak görevlendirilenlere, bu şirketlerin sadece birinden ücret veya huzur hakkı ödenebilir. Bu şekilde görevlendirilenlere diğer şirketler tarafından herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmaz" hükmü yer almaktadır. 1581 sayılı Kanunun yukarıda bahsedilen ilgili maddesine ek olarak Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Şirketler Yönetmeliği ile Tarım Kredi Kooperatifleri Teşkilatının hissedarı olduğu şirketler de dâhil edilmiştir. Tarım Kredi Kooperatifleri Teşkilatının doğrudan ve/veya dolaylı olarak bağlı ortaklığı konumunda bulunan şirketlerin Yönetim Kurullarında görevlendirilen üyeler birden fazla şirkette görev yapıyor olsalar dahi sadece bir huzur hakkı ücreti almaktadır"

"BAŞKA BİR ŞİRKETTEN HER HANGİ BİR ŞEKİLDE ÜCRET YA DA HUZUR HAKKI ALMAMAKTADIR"

Sözcü Gazetesi'nde geçen iki isim hakkında huzur hakkıyla ilgili şu bilgilere yer verildi: "Bu itibarla ilgili kanun maddesi gereği sadece bir şirketten huzur ücreti alınabildiğinden Genel Müdür Dr. Fahrettin Poyraz Gübretaş A.Ş, keza Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa da TK Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. dışında başka bir şirketten her hangi bir şekilde ücret ya da huzur hakkı almamaktadır."

"SÖZ KONUSU HABERE İLİŞKİN DE İLGİLİLER HAKKINDA GEREKLİ YASAL SÜREÇ YÜRÜTÜLECEKTİR"



Açıklama son olarak Sözcü'nün haberiyle ilgili yasal sürecin başlatılacağı ifade edilerek, "Ayrıca daha önce yazılı ve görsel basında bu tür asılsız haberlere ilişkin olarak yürütülen hukuki süreç çerçevesinde farklı mahkemelerden 5 adet erişim engellenmesi, 8 adet de tekzip kararı alınmıştır. Söz konusu habere ilişkin de ilgililer hakkında gerekli yasal süreç yürütülecektir" ifadelerini kullanıldı.