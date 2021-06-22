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Giriş Tarihi: 22.6.2021 22:55

neden bu hale geldi toplantısı

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Adalar Belediyesi neden bu hale geldi toplantısı

’nin 2020 yılı Kesin Hesabı reddedildi. Ardından peş peşe rüşvet, mafya ilişkileri, atların ölümü, ilçe dışına çıkartılmasında yaşanan şaibeler ve çöp sorunları ile gündeme geldi. Skandalların adresi olan Belediyesi’nde Belediye Başkanı , Yardımcısı ve İlçe Başkanı mesai saatinde kaçak inşa edildiği öne sürülen bir restoranda mesai saatinde sorunları konuşmak üzere bir araya geldi.

'da CHP İlçe Başkanı , Adalar Belediye Başkanı ve Adalar Belediye Başkan Yardımcısı 'in de içinde olduğu mesai saatleri içinde bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda, son zamanlarda 'ndeki ortaya çıkan sorunlar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Adalar Belediyesi'nin 'niye bu hale geldiği' gibi ciddi bir konunun bir restoranda hem de mesai saatleri içinde konuşulması Adalılar arasında tepkiye neden oldu. Toplantının CHP'den istifa eden Mimar Uluç Yurtduru tarafından organize edildiği ancak Yurtduru'nun istifa ettiği için toplantıya katılmadığı gelen bilgiler arasında.


Adalar Belediyesi'nin 2020 Kesin Hesabı mayıs ayı meclisinde 'nde 3 CHP'li, 1 DSP'li, 3 AKP'li meclis üyesi tarafından reddedilmiş, Adalar Belediyesi'nde alınan bu karar, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül tarafından iptali istemiyle idare mahkemesine götürülmüştü. Sorunların konuşulduğu bir toplantıda kesin hesaba ret oyu veren 3 CHP'li meclis üyeleri , ve 'ın olmadığı görüldü.


Öte yandan, restoranın bulunduğu sokağın ise CHP Adalar örgütü içinde etkili olduğu belirtilen Hıdır Ünal'a ait olduğu, Ünal'ın ise 2019 yerel seçimleri öncesinde sokağı kaparak kaçak olarak restoranı yaptığı öne sürüldü.

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Adalar Belediyesi neden bu hale geldi toplantısı
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