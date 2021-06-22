Adalar Belediyesi neden bu hale geldi toplantısı

Büyükada'da CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve Adalar Belediye Başkan Yardımcısı Engin Çelik'in de içinde olduğu mesai saatleri içinde bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda, son zamanlarda Adalar Belediyesi'ndeki ortaya çıkan sorunlar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Adalar Belediyesi'nin 'niye bu hale geldiği' gibi ciddi bir konunun bir restoranda hem de mesai saatleri içinde konuşulması Adalılar arasında tepkiye neden oldu. Toplantının CHP'den istifa eden Mimar Uluç Yurtduru tarafından organize edildiği ancak Yurtduru'nun istifa ettiği için toplantıya katılmadığı gelen bilgiler arasında.



Adalar Belediyesi'nin 2020 Kesin Hesabı mayıs ayı meclisinde Adalar Belediyesi Meclisi'nde 3 CHP'li, 1 DSP'li, 3 AKP'li meclis üyesi tarafından reddedilmiş, Adalar Belediyesi'nde alınan bu karar, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül tarafından iptali istemiyle idare mahkemesine götürülmüştü. Sorunların konuşulduğu bir toplantıda kesin hesaba ret oyu veren 3 CHP'li meclis üyeleri Mehmet Dündar Tıraş, Nesrin Karanfil ve Fatma Bucak'ın olmadığı görüldü.



Öte yandan, restoranın bulunduğu sokağın ise CHP Adalar örgütü içinde etkili olduğu belirtilen Hıdır Ünal'a ait olduğu, Ünal'ın ise 2019 yerel seçimleri öncesinde sokağı kaparak kaçak olarak restoranı yaptığı öne sürüldü.