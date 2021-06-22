AK Gençlik sahaya indi

Yoğun bir çalışma programının ardından normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte sosyal etkinliklere start verdiklerini dile getiren AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe bir açıklama yaptı.

Kuştepe, "Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında il, merkez ilçe ve kadın kolları başkanlığımızın çalışmalarına her türlü desteği verdiğimiz gibi, gençlik kolları olarak bizlerde genel merkezimizin ve il teşkilatımızın hazırlamış olduğu program çerçevesinde çalışmalarımız, ziyaretlerimiz devam etmekte. Hükümetimizin gayretli çalışmaları neticesinde ülke geneli yapılan aşı çalışması ve alınan tedbirler her geçen gün meyvesini vermeye başladı ve nihayet ülkemizde normalleşme sürece geniş kapsamlı bir şekilde başladı. Gençlik kolları olarak parti çalışmalarımızın yanı sıra gençlerimizin sosyal ve kültürel etkinliklere katılmasını önemsiyoruz. Bu bakımdan sosyal politikalar başkanlığımız tarafından gençlerimiz arasında futbol turnuvası düzenledik. Başlayan turnuva sayesinde değerli kardeşlerimiz hem spor yapacak, hem stres atacak hem de birbirleriyle daha iyi kaynaşacaklar. Bu vesileyle futbol turnuvasını emek veren sosyal politikalar başkanlığımıza teşekkür ediyor turnuvaya katılan takımlara başarılar diliyorum" dedi.