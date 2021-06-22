AK Partili Lütfiye Selva Çam, İYİ Parti’nin soğancı yalanına tepki gösterdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz hafta Adana ziyareti sırasında Mehmet Bülbül ismindeki şahıs para etmediği gerekçesiyle üç çuval soğanı Akşener'in önüne dökmüştü. Medyaya yansıyan bu görüntülerin ardından Mehmet Bülbül dolduruşa geldiğini belirterek soğancı olmadığını itiraf edip açıklamalar yapmıştı. Mehmet Bülbül, "Pişmanım. İYİ Partililerin oyununa geldim. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk halkından özür diliyorum" demişti.

"MİLLETİMİZİN VAKARLI DURUŞUNU KAMERALARLA BOZAMAZSINIZ!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Adana ziyareti sırasında yaşanan olayla ilgili Mehmet Bülbül'ün itirafı sonrasında AK Parti MKYK Üyesi Lütfiye Selva Çam, sosyal medyada bu olaya tepki gösterdi.



Çam, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Milletimizin vakarlı duruşunu kameralarla bozamazsınız! Eskinin soğan/patates fiyatlarıyla çiftçilik/esnaflık üzerinden "sağ siyaset tarzı" devri bitti. Vatandaşımız siyasilerden daha bilinçli ve ferasetlidir. AK Parti ile rekabeti biraz daha kaliteli yöntemlerle yapmanız gerekiyor!" ifadelerini kulandı.