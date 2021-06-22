FETÖ üyeliğinden ihraç 2 öğretmen yakalandı

Giresun Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bylock kullanıcısı, Bank Asya artan hesap sahibi ihraç öğretmen Mesut Tomar adlı şüpheli kişi, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Tonya ilçesine bağlı Turalı köyünde gözaltına Tomar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Bylock kullanıcısı, Bank Asya artan hesabı olan ihraç öğretmen Memnune Tıngır ise; yaklaşık 4 aydır saklandığı Beşirli Mahallesindeki hücre evinde Terörle Mücadele Şube Ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tıngır da emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.