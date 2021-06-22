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Giriş Tarihi: 22.6.2021 11:46

FETÖ üyeliğinden ihraç 2 öğretmen yakalandı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
FETÖ üyeliğinden ihraç 2 öğretmen yakalandı

Giresun Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ve aranan 2 ihraç öğretmen, ’da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Giresun Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bylock kullanıcısı, Bank Asya artan hesap sahibi ihraç öğretmen Mesut Tomar adlı şüpheli kişi, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

ilçesine bağlı Turalı köyünde gözaltına Tomar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Bylock kullanıcısı, Bank Asya artan hesabı olan ihraç öğretmen Memnune Tıngır ise; yaklaşık 4 aydır saklandığı Beşirli Mahallesindeki hücre evinde Terörle Mücadele Şube Ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Tıngır da emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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FETÖ üyeliğinden ihraç 2 öğretmen yakalandı
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