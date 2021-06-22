İstanbul depremiyle ilgili son dakika: Artık aktif bir fay hattı var

KARTAL'DAKİ DEPREM NEDEN ÇOK HİSSEDİLDİ?

Yani kuzey Anadolu fayının 2. kolunun kara üzerine çıktığı yer burası. Yani 7 km ve 3.9 şiddetinde olunca insanlar çok daha fazla hissetti bunu. O bölgede zeminler de çok iyi değil.