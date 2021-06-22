Video Haber İstanbul'da fay hattı harekete geçti mi?

İstanbul'da fay hattı harekete geçti mi?

İstanbul'da fay hattı harekete geçti mi?
22.06.2021 | 11:47

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