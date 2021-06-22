İstanbul'da fay hattı harekete geçti mi?
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FETÖ'nün TSK ve Emniyet Mahrem imamlarına dev operasyon 22.06.2021 | 13:19
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Hakmar Mağazacılık Satınalma Müdürü Savaş Taşkın "Müşteri bizim patronumuz" 22.06.2021 | 12:51
04:29
İstanbul'da fay hattı harekete geçti mi? 22.06.2021 | 11:47
04:42
03:54
Hasan Basri Yalçın | Ortaklık ve destek değil, pazarlık ve rekabet 22.06.2021 | 12:13
01:00
Jandarmaya yeni makineli tüfek... Yerli ve Milli PMT 7,62 teslimatı başladı 22.06.2021 | 11:28
03:44
51:31
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar 22.06.2021 | 11:33
04:28
Mahmut Övür | HDP kapatma davası ve olası sonuçları 22.06.2021 | 11:22
03:05
Mehmet Barlas | Bakalım Türk demokrasisi HDP olmadan da yaşayabilecek mi? 22.06.2021 | 11:14
06:19
Yavuz Donat | Çırpınırdı Karadeniz 22.06.2021 | 11:12
02:53
Haşmet Babaoğlu | Toplumu okuyamayan politikacılar... İşte muhalefet! 22.06.2021 | 11:10
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Son dakika haberi: Ege Denizi'nde korkutan deprem! | Video 22.06.2021 | 01:31
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Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar birbirine girdi! | Video 22.06.2021 | 00:26
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Bakan Koca duyurdu: Aşılama hızında en iyi performans Türkiye’nin | Video 21.06.2021 | 23:31
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Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü! | Video 21.06.2021 | 23:07
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Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü! | Video 21.06.2021 | 22:47
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