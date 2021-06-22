İtirafçı FETÖ üyesi Yunan sınırında yakalandı

Yargılandığı FETÖ davasında itirafçı olarak tahliye edilen FETÖ sanığı, Yunanistan sınırında kaçarken yakalandı. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi. FETÖ'nün Ankara
bölge imamlığını yapan ve itirafçı olan Şükrü Yıldırır, ifadesinin ardından yargılandığı mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Yıldırır'ın serbest kaldıktan sonra Meriç'ten Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığı ortaya çıktı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MERİÇ'TE YAKALANDI
İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Şükrü Yıldırır, Edirne
'nin Meriç ilçesinde yakalandı. İhbar alan jandarma güçleri, bir Türk vatandaşın Yunanistan'a geçiş yapacağı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Umurca-Meriç karayolu üzerinde Şükrü Yıldırır'ın Yunanistan'a kaçmak için beklediğini belirledi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi savcılıkta verdiği ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.