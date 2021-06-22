Korkmaz, mahkemede Türkiye’ye iade istedi

Türkİye ve ABD tarafından SBK Holding
ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında Interpol'ün kırmızı bülteniyle aranırken 19 Haziran'da Avusturya
'da yakalanan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz
, Viyana
'da ilk kez hâkim karşısına çıktı. Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesini talep ettiği mahkeme görevsizlik kararı verdi. Korkmaz, yakalandığı Vels
kentinde 14 gün sonra yeniden hâkim karşısına çıkacak. Avusturya makamlarına daha önce Korkmaz'ın iade edilmesi için başvuru yapan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun
, Korkmaz'ın Türkiye'ye iade edilmek istediği bilgisini doğruladı.
Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi
Basın Birimi Müdür Yardımcısı Christina Salzborn
, duruşmada sınır dışı için tutuklanma kararı alındığını ancak kararın şahsın tutukluluk durumunun sürmesiyle ilişkili olduğunu, sınır dışı edilip edilmeyeceği anlamına gelmediğini söyledi. Salzborn, "Karara itirazda bulunmadı. Sınır dışı edilmesine ilişkin karar ne zaman alınır, onu şu an için söyleyemiyorum ancak tecrübeler doğrultusunda talepte bulunan ülkelerden ek belgeler istenebilir" değerlendirmesinde bulundu. AA