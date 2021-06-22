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Giriş Tarihi: 22.6.2021

Korkmaz, mahkemede Türkiye’ye iade istedi

Türkİye ve ABD tarafından ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında Interpol'ün kırmızı bülteniyle aranırken 19 Haziran'da 'da yakalanan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı , 'da ilk kez hâkim karşısına çıktı. Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesini talep ettiği mahkeme görevsizlik kararı verdi. Korkmaz, yakalandığı kentinde 14 gün sonra yeniden hâkim karşısına çıkacak. Avusturya makamlarına daha önce Korkmaz'ın iade edilmesi için başvuru yapan Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi , Korkmaz'ın Türkiye'ye iade edilmek istediği bilgisini doğruladı.

Basın Birimi Müdür Yardımcısı , duruşmada sınır dışı için tutuklanma kararı alındığını ancak kararın şahsın tutukluluk durumunun sürmesiyle ilişkili olduğunu, sınır dışı edilip edilmeyeceği anlamına gelmediğini söyledi. Salzborn, "Karara itirazda bulunmadı. Sınır dışı edilmesine ilişkin karar ne zaman alınır, onu şu an için söyleyemiyorum ancak tecrübeler doğrultusunda talepte bulunan ülkelerden ek belgeler istenebilir" değerlendirmesinde bulundu. AA

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Korkmaz, mahkemede Türkiye’ye iade istedi
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