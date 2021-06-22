Maşallah Derman ve Yiğit’e!

ÜÇ
yıl önce kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan
ile eşi Emine Erdoğan
'ın himayesinde Londra
'da yapılan operasyonla ayrılan siyam ikizleri için tedavi gördükleri hastanede sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. 3'üncü yaş gününü kutlayan ikizlerden Derman
Evrensel, aldığı yoğun tedaviyle yürümeyi başardı, Yiğit Evrensel
ise destekle ayakta duruyor ve oturabiliyor.
BÜYÜK İLERLEME KAYDETTİK
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Evlatlarına yoğun bir rehabilitasyon programı uygulandığını ifade eden anne Fatma Evrensel
, "Yoğun bir süreçten geçiyoruz, bugünlere kolay gelmedik. Rehabilitasyon süreci çok güzel gidiyor. Zor günlerin meyvelerini yiyoruz. Fizik tedavi ile bayağı ilerleme kat ettik. Geldiğimizde Derman yürüyemiyordu, şimdi yürüyor, ufak ufak olsa da konuşuyor. Yiğit oturamıyordu, dengesini sağlayamıyordu, gözlerde biraz gerilik vardı. Tabii Yiğit, Derman'a göre biraz geriden geliyor çünkü ameliyattan sonra Yiğit süreci çok ağır geçirdi ama şükür ilerlememiz var, inşallah daha iyi olacaklar. Gelişimleri çok güzel" dedi.
'GEÇEN YILA GÖRE ÇOK İYİLER'
Baba Ömer Evrensel, "Mutluyuz ve çok heyecanlıyız. Çocuklarımızın sağlık durumu daha da iyiye gidiyor. Zamana bıraktık, inşallah her şeyi atlatacağız. İnşallah önümüzdeki sürecin sıkıntısız bir şekilde ilerleyeceğini söylüyor doktorlarımız. Geçen yıla oranla çok iyi durumdalar, dengelerini kuramıyorlar ve küçüklerdi. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan olmak üzere bize destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
ERDOĞAN'DAN KUTLAMA MESAJI
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan ikizlerin yaş günü için sosyal medya hesabından yayınlanan tebrik mesajında "Rabb'imizin mucizesi güzel evlatlarımıza nice sağlıklı yıllar diliyorum. Devletimizin şefkat elini tüm çocuklarımıza uzatmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı. İkizlerin tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
Başhekimi Prof. Dr. Evren Yaşar "Oldukça iyi durumdalar. Cumhurbaşkanımız aileyi yakından talip ediyor" diye konuştu.