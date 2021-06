Özel Harekât’ın kadınları Türkiye’nin gözbebekleri

'BİZLER HER YERDEYİZ'



500 kadın Özel Harekâtçı alımı tarihindeki en büyük alımdı. Bu sayının daha da artmalı. Biz kadınlar her yerdeyiz. Her yere ulaşmak istiyoruz. İrade, analitik düşünme kadınlarda çok fazla.