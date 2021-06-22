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Giriş Tarihi: 22.6.2021 13:44

saldırganları tutuklandı

Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Patnos saldırganları tutuklandı

'nın ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına molotofkokteyli ile saldırı girişimine ilişkin yakalanan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

AK Parti İlçe Başkanlığında saldırı hazırlığında olan 2 kişi ve azmettiricileri tutuklandı.

Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Pazar günü sabaha karşı AK Parti İlçe Başkanlığına molotofkokteyli atarak saldırıda bulunmak isteyenler güvenlik güçleri tarafından yakalanmıştı. Yapılan sorgulamanın ardından saldırganları azmettirmek ve yataklık etmek suçlamasıyla toplamda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılarda 4'ü Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Patnos saldırganları tutuklandı
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