Patnos saldırganları tutuklandı

AK Parti Patnos İlçe Başkanlığında saldırı hazırlığında olan 2 kişi ve azmettiricileri tutuklandı.

Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Pazar günü sabaha karşı AK Parti İlçe Başkanlığına molotofkokteyli atarak saldırıda bulunmak isteyenler güvenlik güçleri tarafından yakalanmıştı. Yapılan sorgulamanın ardından saldırganları azmettirmek ve yataklık etmek suçlamasıyla toplamda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılarda 4'ü Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.