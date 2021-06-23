Ailelerden, “çadırlar kalkacak” diyen kadın vekile tepki

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için 659 gündür HDP İl binası önünde oturma eylemi yapan annelerin, evlat nöbeti devam ediyor.

Aileler, İzmir HDP İl Binası önünde polislere, "çadırlar kalkacak" diyen Milletvekili Meral Danış Beştaş'a tepki gösterdi. Diyarbakır'da aileler adına açıklamayı 6 yıl önce 15 yaşında kaçırılan oğlu Özkan için eylem yapan baba Süleyman Aydın yaptı. 'Biz evlat nöbeti tutan aileler olarak Meral Danış Beştaş'a seslenmek istiyoruz' diyen Aydın, ailelerin tepkisini şu sözlerle diye getirdi:

"Meral Danış Beştaş, sen sadece kendi çocuklarına mı annelik yapıyorsun. Sadece kendi çocuklarınızı düşünüyorsunuz. Siz hiçbir zaman burada halkı temsil etmediniz. Buradan çadırı kaldırmak isteyerek, annelerin gitmesini istiyorsunuz. Anneler gitsin demek, çocukların dönmemesi demektir. Çocukların dönmemesi demek, çocukların ölmesi demektir. Siz katilsiniz. Siz çocuk katilisiniz. Biz burada sizinle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çünkü bizim çocuklarımızı PKK'ya siz sattınız. Bu anne ve babaların feryadını hiçbir zaman duymadınız. Çocuklarımız gelene kadar Kandil'in vekilleri ile mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Sizin Türkiye'de yeriniz yoktur, Kandil'e gidin vekillik yapın. Hiçbir zaman siz Kürtlere vekillik yapmadınız."

Yaklaşık 2 yıl önce kaçırılan oğlu Mustafa için mücadele veren anne Ayşegül Biçer'de, bu çadırlar Kandil'e karşı bir direnişin sembolü olduğunu belirterek, HDP'nin PKK'nın gücünün bunları kaldırmaya yetmeyeceğini söyledi.

Yine yaklaşık 2 yıl önce kaçırılan oğlu Yusuf'un montunun HDP Diyarbakır İl Binası'ndan çıktığına dikkat çeken baba Celil Begdaş, çocukların HDP tarafından dağa götürüldüğünün en büyük delili olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.