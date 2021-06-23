Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması: Marmara Denizi'ni masmavi görüntüsüne kavuşturacağız

Bakanlığımızca yayınladığımız genelgeye göre; kirliliğin göstergesi olan Kentsel Oksijen İhtiyacı parametresinde, kentsel atık sularda yüzde 20 oranında, endüstriyel atık sularda her bir sektör için yarı deşarj standardı düzenlemesiyle yüzde 50'ye kadar kısıtlamalar getirdik" dedi.