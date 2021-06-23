Dürüstlük makyajı dökülüyor

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil
ile aynı gazetenin yazarı olan Uğur Dündar
birbirine girdi. Yayınlarında terör örgütü propagandasıyla gündeme gelen ve kurucuları arasında Dündar'ın da yer aldığı Artı1 TV'nin, Avusturya
'da tutuklanan SBK Holding
'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz
tarafından finanse edilerek kurdurulduğunu ima eden Özdil, "SBK'nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD
'de açılan davanın iddianamesinde yazıyor. Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor! Dürüst ve güvenilir(!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor" paylaşımı yaptı. Uğur Dündar ise, "Yazıklar olsun. Sen nasıl ima yollu da olsa çamur atmaya yeltenirsin... Kötü kalpli. Karşıma çıkarsan çok fena olur. Bu benim yediğim bir hançerdir. Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin" dedi.
'VAY ARKADAŞ, KİMLER KİMLERLE'
DÜNDAR
ile Özdil arasındaki tartışma, sosyal medyanın da bir numaralı gündem maddesi oldu. İşte bazı tepkiler:
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar:
"Sezgin Baran Korkmaz, bu sefer de Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar'ın arasına girmiş. Ne adammış, sağlı/ sollu dağıtıyor. Paranın ideolojisi olmuyor, maalesef."
SABAH yazarı Melih Altınok:
"Vay arkadaş, kimler kimlerle..."
MHP Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek:
"Takıntılar, saplantılar,
herkese
tepeden bakmalar
derken...
Şimdi birbirlerine
girdiler... 'Siz
abi-kardeşsiniz'
diye seslenme
boyutunu bile
aştı olay..."