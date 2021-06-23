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Giriş Tarihi: 23.6.2021

Dürüstlük makyajı dökülüyor

Şerif Can Şerif Can
Dürüstlük makyajı dökülüyor

Sözcü yazarı , Artı1 TV’yi kimin kurduğunu sorup, “Dürüst ve güvenilir(!) gazeteciler niye bundan bahsetmiyor” deyince çıldırdı: Karşıma çıkma, fena yaparım

Sözcü yazarı ile aynı gazetenin yazarı olan birbirine girdi. Yayınlarında terör örgütü propagandasıyla gündeme gelen ve kurucuları arasında Dündar'ın da yer aldığı Artı1 TV'nin, 'da tutuklanan 'in sahibi tarafından finanse edilerek kurdurulduğunu ima eden Özdil, "SBK'nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi 'de açılan davanın iddianamesinde yazıyor. Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor! Dürüst ve güvenilir(!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor" paylaşımı yaptı. Uğur Dündar ise, "Yazıklar olsun. Sen nasıl ima yollu da olsa çamur atmaya yeltenirsin... Kötü kalpli. Karşıma çıkarsan çok fena olur. Bu benim yediğim bir hançerdir. Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin" dedi.

'VAY ARKADAŞ, KİMLER KİMLERLE'
DÜNDAR ile Özdil arasındaki tartışma, sosyal medyanın da bir numaralı gündem maddesi oldu. İşte bazı tepkiler:
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: "Sezgin Baran Korkmaz, bu sefer de Yılmaz Özdil ile Uğur Dündar'ın arasına girmiş. Ne adammış, sağlı/ sollu dağıtıyor. Paranın ideolojisi olmuyor, maalesef."
SABAH yazarı Melih Altınok: "Vay arkadaş, kimler kimlerle..."
MHP Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek: "Takıntılar, saplantılar, herkese tepeden bakmalar derken... Şimdi birbirlerine girdiler... 'Siz abi-kardeşsiniz' diye seslenme boyutunu bile aştı olay..."

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Dürüstlük makyajı dökülüyor
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