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Giriş Tarihi: 23.6.2021

davasında sanık tekrar gözaltında

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Duygu Delen davasında sanık tekrar gözaltında
'te 17 yaşındaki 'in balkondan düşerek ölümüyle ilgili yargılanan sanık 'ın (20) "ev hapsi" kararıyla tahliye edilmesine yapılan itirazı değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme, itirazı yerinde bularak, mevcut delil durumu ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, sanığın tekrar tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Kararın ardından sanık Mehmet Kaplan'ın evine gelen polisler, sanığı tutuklanmak üzere gözaltına aldı.
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Duygu Delen davasında sanık tekrar gözaltında
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