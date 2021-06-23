Duygu Delen davasında sanık tekrar gözaltında

Gaziantep
'te 17 yaşındaki Duygu Delen
'in balkondan düşerek ölümüyle ilgili yargılanan sanık Mehmet Kaplan
'ın (20) "ev hapsi" kararıyla tahliye edilmesine yapılan itirazı değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme, itirazı yerinde bularak, mevcut delil durumu ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak, sanığın tekrar tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Kararın ardından sanık Mehmet Kaplan'ın evine gelen polisler, sanığı tutuklanmak üzere gözaltına aldı.