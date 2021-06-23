Ellerini ve gözlerini mayın patlamasında kaybeden gazi: Kapatma davasını duyduğum an sanki ellerimi ve gözlerimi geri verdiler

Terör Örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin kapatılmasına yönelik iddianamenin Anayasa mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından Şehit ailleri ile gaziler duygularını SABAH'a anlattı.

Gara'da hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatan evladından biri olan er Müslüm Altıntaş'ın annesi Songül Altıntaş, "Benim oğlumu Tunceli'de kaçırıp HDP Diyarbakır binasına getirmişlerdi bu bile onların kapatılması için en büyük gerekçe HDP'nin mecliste yer alması devletimizden maaş alması biz şehit aileleri ve halkımız için hakaretti. Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin hepsi Kürt. Kürtlerin haklarını savunuyoruz diyerek PKK'nın savunuculuğunu yapan evlatlarımızı dağa kaçıran HDP'nin kapatılması bizi mutlu edecek. Anayasa Mahkemesi'nin kapatma davası iddianameyi kabul etmesi çok yerinde bir karar. 3 yaşındaki bir çocuk bile HDP eşittir PKK eşittir vatan haini eşittir Kürt düşmanı olduğunu bilir." dedi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, "Anayasa Mahkemesinin HDP'nin kapatılması ile ilgili iddianameyi kabul etmesi yerinde bir karardır. AYM'nin bu kararı şehit ailelerimiz ve biz gazileri çok mutlu etti. Terör örgütleriyle iltisakı olan kim varsa en aşağıdan en yukarıya kadar bir daha bırakın milletvekili olmayı muhtar dahi olamayacakları bir düzenleme yapılmasını istiyoruz. Bu iş Gazi Meclisimizde çözümlenemeyecek bir hal alırsa, biz millet olarak sandıklara gitmeye, Gazi Meclisimizi teröristlerden temizleyeceğimizin sözünü veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır önünde evlat nöbeti tutan Türkan Mutlu, "Kızım Ceylan'ı İstanbul'dan kaçırıp HDP Diyarbakır il binasına getirdiler sonra da dağa kaçırdılar. Ben evladımı istiyorum. Başka Ceylanlar kaçırılmayacak diye çok mutlu oldum." diye konuştu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1992'de mayın patlamasında iki eli ve gözlerini kaybeden Gazi Adem Atak, "Kapatma davasını duyduğum an sanki ellerimi ve gözlerimi geri verdiler gibi sevindim. Bunların siyaset yapmaları beni derinden yaralıyordu." dedi.