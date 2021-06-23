Terör elebaşı Duran Kalkan HDP'nin yol haritasını çizdi: Biz PKK olarak size destek veririz...

Bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, yayınladığı videosunda İzmir'de HDP binasına yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili skandal ifadeler kullandı.
Sözleriyle HDP'ye adeta yol haritası çizen Duran Kalkan, "Sedat Peker'in haftalardır söyledikleri oluyor olacak. Şimdi savunma, öz savunma gerçekleşmeli. HDP öyle kapısı kilitlenerek kapatılacak değildir" dedi.
"HDP YÖNETİMİ İSTEMELİDİR"
PKK elebaşısı Duran Kalkan, "Türkiye'yi HDP yönetebilir. Şu an bu durumlarda ortaya çıktı. Bütün yönetim HDP'ye devredilmelidir. HDP yönetimi istemelidir." ifadelerini kullandı.
"PKK OLARAK HDP'YE DESTEK VERİRİZ"
Türkiye'de HDP'nin kapatılmasının değil, yönetim olmasının tartışılması gerektiğini vurgulayan Kalkan, "HDP'nin nasıl yönetim olacağı tartışılmalı. Yönetime nasıl geleceği, kimlerle yönetimi nasıl paylaşacağı tartışılmalı. Biz PKK olarak destek veririz." şeklinde konuştu.
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