Terör elebaşı Duran Kalkan HDP'nin yol haritasını çizdi: Biz PKK olarak size destek veririz...

"PKK OLARAK HDP'YE DESTEK VERİRİZ"

Türkiye'de HDP'nin kapatılmasının değil, yönetim olmasının tartışılması gerektiğini vurgulayan Kalkan, "HDP'nin nasıl yönetim olacağı tartışılmalı. Yönetime nasıl geleceği, kimlerle yönetimi nasıl paylaşacağı tartışılmalı. Biz PKK olarak destek veririz." şeklinde konuştu.

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