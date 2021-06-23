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Giriş Tarihi: 23.6.2021 00:36 Son Güncelleme: 23.6.2021 09:20

Terör elebaşı 'nin yol haritasını çizdi: Biz olarak size destek veririz...

Terör elebaşı Duran Kalkan HDP'nin yol haritasını çizdi: Biz PKK olarak size destek veririz...

Terör örgütü ’nın elebaşlarından , yayınlanan bir videosunda skandal ifadeler kullandı. ’de binasına yönelik yapılan saldırıyla ilgili olarak, “Öz savunma gerçekleşmeli” diyen terör örgütü elebaşı, açıkça sokak çağrısında bulundu. PKK elebaşı Duran Kalkan’ın konuşmasındaki sözler, aslında PKK-HDP ilişkisini de bir kez daha ortaya koydu.

Bölücü terör örgütü 'nın elebaşlarından , yayınladığı videosunda 'de binasına yönelik düzenlenen saldırıyla ilgili skandal ifadeler kullandı.

Sözleriyle HDP'ye adeta yol haritası çizen Duran Kalkan, "Sedat Peker'in haftalardır söyledikleri oluyor olacak. Şimdi savunma, öz savunma gerçekleşmeli. HDP öyle kapısı kilitlenerek kapatılacak değildir" dedi.

"HDP YÖNETİMİ İSTEMELİDİR"

PKK elebaşısı Duran Kalkan, "Türkiye'yi HDP yönetebilir. Şu an bu durumlarda ortaya çıktı. Bütün yönetim HDP'ye devredilmelidir. HDP yönetimi istemelidir." ifadelerini kullandı.

"PKK OLARAK HDP'YE DESTEK VERİRİZ"

Türkiye'de HDP'nin kapatılmasının değil, yönetim olmasının tartışılması gerektiğini vurgulayan Kalkan, "HDP'nin nasıl yönetim olacağı tartışılmalı. Yönetime nasıl geleceği, kimlerle yönetimi nasıl paylaşacağı tartışılmalı. Biz PKK olarak destek veririz." şeklinde konuştu.

HDP-PKK ilişkisinin bir kanıtı daha! Terör örgütü elebaşı Duran Kalkan'dan sokak çağrısı | Video

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Terör elebaşı Duran Kalkan HDP'nin yol haritasını çizdi: Biz PKK olarak size destek veririz...
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