“İlim Yayma Ödülleri Türkiye’nin Nobel’i”

Türkiye
'de bilimsel çalışmaları ve araştırmaları desteklemeyi, başarının ülke ve insanlık hizmetine sunulmasını hedefleyen ve ilki 2019'da gerçekleştirilen İlim Yayma Ödülleri
, 2. kez sahiplerini bulacak. 'Büyük Ödül', 'Sosyal Bilimler
' ile 'Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri' olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilecek ödüller için başvurular açıldı. Sosyal Bilimler ve Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri kategorilerinde ödüle layık bulunana 200'er bin TL, Büyük Ödül için de 600 bin TL verilecek. Toplamda 1 milyon TL ödül dağıtılacak.
Başvuruların alınmaya başlandığı İlim Yayma Ödülleri öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan İlim Yayma Vakfı
Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan
, İlim Yayma Ödülleri'nin 'Türkiye'nin Nobel'i' olduğunu belirtti. Bilal Erdoğan şunları söyledi: "Bu Türkiye'deki bir boşluğu doldurmak için başlattığımız bir çaba. Bugün Türkiye'de 2019 Aralık'taki büyüklüğüyle dahi Türkiye'nin en büyük akademik ödülü. Elbette Türkiye'nin Nobel'iyiz belki ama uluslararası boyut kazandığı zaman dünyanın bilimsel gelişimine katkı sağlıyor olacağız. Özellikle ortaokul, lise düzeyindeki çocuklarımız, akademisyen, âlim olmaya özensin."