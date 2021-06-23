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Giriş Tarihi: 23.6.2021

’nin Nobel’i”

“İlim Yayma Ödülleri Türkiye’nin Nobel’i”

, bu yıl 2’nci kez sahiplerini bulacak. Mütevelli Heyeti Başkanı : Elbette ’nin Nobel’iyiz, uluslararası boyut kazandığı zaman dünyanın bilimsel gelişimine katkı sağlayacağız

'de bilimsel çalışmaları ve araştırmaları desteklemeyi, başarının ülke ve insanlık hizmetine sunulmasını hedefleyen ve ilki 2019'da gerçekleştirilen , 2. kez sahiplerini bulacak. 'Büyük Ödül', '' ile 'Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri' olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilecek ödüller için başvurular açıldı. Sosyal Bilimler ve Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri kategorilerinde ödüle layık bulunana 200'er bin TL, Büyük Ödül için de 600 bin TL verilecek. Toplamda 1 milyon TL ödül dağıtılacak.

Başvuruların alınmaya başlandığı İlim Yayma Ödülleri öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Mütevelli Heyeti Başkanı , İlim Yayma Ödülleri'nin 'Türkiye'nin Nobel'i' olduğunu belirtti. Bilal Erdoğan şunları söyledi: "Bu Türkiye'deki bir boşluğu doldurmak için başlattığımız bir çaba. Bugün Türkiye'de 2019 Aralık'taki büyüklüğüyle dahi Türkiye'nin en büyük akademik ödülü. Elbette Türkiye'nin Nobel'iyiz belki ama uluslararası boyut kazandığı zaman dünyanın bilimsel gelişimine katkı sağlıyor olacağız. Özellikle ortaokul, lise düzeyindeki çocuklarımız, akademisyen, âlim olmaya özensin."

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“İlim Yayma Ödülleri Türkiye’nin Nobel’i”
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