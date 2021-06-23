Pandemi, Batı’daki İslam düşmanlığını da alevlendirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Katar Ekonomi Forumu
'na gönderdiği video mesajda salgından ekonomiye, bölgesel gelişmelerden ırkçılık virüsüne kadar önemli mesajlar verdi.
TÜRKİYE 158 ÜLKEYE YARDIM ELİ UZATTI:
Koronavirüs salgınında küresel borç toplamı 282 trilyon dolar
a ulaşarak tarihin en yüksek seviyesini gördü. Gıda ve metal fiyatları dünya çapında son 10 yılın rekorunu kırdı. 90 milyondan fazla insan aşırı yoksulluk sınırının altına düşmüştür. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler salgın karşısında kaderlerine terk edilmiştir. Dünyanın 100 ülkesinin halen ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı vahim bir tablo ile karşı karşıyayız. Aşı ve ilaç, tüm ülkelerin kullanımına açılmadıkça küresel canlanmanın sağlanamayacağını da biliyoruz. Türkiye olarak bu hassas dönemde sorumluluk üstlenmekten kaçınmadık, 'Dost kara günde belli olur' diyerek 158 ülke ve 12 uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunduk. Türkiye'nin geliştirdiği Kovid-19 aşısının milletimizle birlikte tüm insanlığın da aşısı olacağının müjdesini buradan paylaşmak istiyorum.
IRKÇILIK VİRÜSÜ:
Salgın sadece ekonomik adaletsizlikleri derinleştirmekle kalmamış, aynı zamanda İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığını da alevlendirmiştir. Bugün birçok Batılı ülkede kültürel ırkçılık, farklı dinden, inançtan, renkten olana tahammülsüzlük koronavirüsten daha tehlikeli bir hal almıştır. Batı
'da ırkçı ve İslam düşmanı saldırılar yüzde 250, bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin oranı ise yüzde 700 artmıştır. Camilere, derneklere, Müslümanlara ait işyerlerine, Müslüman kadın ve gençlere yönelik ırkçı eylemlerin de tırmandığını görüyoruz. Uluslararası medya ve insan hakları örgütleri bu tür eylemler karşısında bırakınız tepki göstermeyi, derin bir sessizliğe bürünüyor. DEAŞ
ile mücadelede sergilenen küresel dayanışmanın terör parantezine alınarak Müslüman düşmanı akımlara da gösterilmesi şarttır. Diğer türlü, insanlık medeniyetler çatışması denilen senaryolardan kendini kurtaramayacaktır.
ÜLKEMİZ POZİTİF YÖNDE AYRIŞTI:
Türkiye pandemi döneminde pozitif ayrıştı. Uzun vadeli bir vizyon yürütüyoruz.. Bu yıl toplam ihracatta 200 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmayı bekliyoruz.
İŞTE TÜRKİYE'NİN DOĞRUDAN YATIRIM STRATEJİ BELGESİ
CUMHURBAŞKANLIĞI Yatırım Ofisi, küresel yatırımcıya hedef odaklı yol haritası niteliği taşıyan "Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Strateji Belgesi"ni açıkladı. Toplam 11 strateji, 72 başlıkta Türkiye'nin yatırımcılara yol gösteren hedeflerinin yer aldığı 53 sayfalık Strateji Belgesi'ndeki önemli başlıklar şöyle:
Yatırımın yapıldığı bölgeye özel bilgilendirici "Dijital hoş geldin paketi" uygulaması başlıyor.
Yatırımcıya ve ailesine ikamet, çalışma izinleri kolaylaşıyor.
Üç yıllık dönemde potansiyel yatırım alanları ve potansiyel yatırımcı şirketler tespit edilecek. Bu şirketlere yönelik yatırım çekme faaliyetleri yürütülecek.
Küresel şirketlerdeki Türk CEO'larla işbirliği yapılırken, potansiyel yatırım alanları, yatırımcı şirketler belirlenecek, nitelikli yatırıma endüstriyel arazi alanları genişletilecek.
Türkiye'de faaliyet gösteren ancak Ar-Ge ve Tasarım Merkezi yatırımı yapmamış önemli uluslararası firmaların envanteri çıkarılacak.
'KÜRESEL PAZAR PAYIMIZ ARTACAK'
"TÜRKİYE Uluslararası Doğrudan Yatırım Strateji Belgesi'nde Başkan Erdoğan'ın "Salgınla birlikte değişen küresel ekonomik şartların getirdiği yeni dönemde uluslararası doğrudan yatırım girişleriyle, hem Türkiye'nin küresel pazardan aldığı payın hem de yatırımların katma değeri özelinde nitelik, nicelik olarak artması hedefleniyor" sözleri de yer aldı.