SON DAKİKA HABERİ: Prof. Dr. Kara'dan aşı tedirginliğine son verecek açıklama

Her iki türdeki aşının yan etkisi de 24 saatten çok uzun sürmüyor. 100 kişiden 8'inde 2 gün kadar kolda ağrının devam ettiğini görüyoruz. Tüm vücudu etkileyen yorgunluk, halsizlik gibi etkiler de görülebiliyor. Aşı olanların yüzde 10 ila 15'inde görülen etkiler bunlar. Bunların hiçbiri kalıcı değil. Bu etkiler arasında baş ağrısı, çok nadiren 3 gün kadar sürüyor.

Bilim kurulu üyesi canlı yayında açıkladı: Aşılardan sonra görülen yan etkiler neler? | Video