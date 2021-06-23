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Giriş Tarihi: 23.6.2021 16:36

Türkkan’ın çalışanlarından 1 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı

ABBAS ÇAKAR
Türkkan’ın çalışanlarından 1 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın, önceki gün Kocaeli Dilovası İlçesinde kaçak çiftliğinde yapılan yıkım çalışmaları esnasında, bir gazeteciye saldırarak darp eden ve techizatlarına zarar veren 4 şüpheliden 1’i tutuklandı. 3’ü ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

Kocaeli Dilovası İlçesinde bulunan ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a ait olab çiftlikte, önceki gün yapılan kaçak yapıların yıkım işlemi esnasında Türkkan'ın şoförü ve korumaları, yıkımı haber yapmak için gelen çiftliğe giden İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu 'ya saldırdı. Türkkan'ın şoförü ve korumaları olduğu belirtilen 4 saldırgan, Uslu'yu darp edip kamerası ile drone'una da zarar verdi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Darp edilen ve kamerası ile drone'u zarar gören Uslu, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Muhabirin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Türkkan'ın şoförü ve korumaları olduğu ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı. Dilovası İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından işlemleir tamamlanan ve sabah erken saatlerde Gebze Adliyesine sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

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Türkkan’ın çalışanlarından 1 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest kaldı
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