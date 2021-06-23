Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Kanal İstanbul kendi kaynağını kendisi yaratacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan İsmailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan bölümler şu şekilde:

"MERDİVENLERİ ÇIKARAK GELDİK"

Son 19 yıldır ülkede ulaşım, ulaştırma adına yapılmış olan büyük işler var. Bunları vatandaşlar mutlu olsun diye yaptık. Güvenli konforlu ulaşım aksları oluşsun istedik. En büyük yatırımcı bakanlık Ulaştırma Bakanlığı. Ulaştırma altyapısı bakımından son 19 yılda çok kıymetli işler yapıldı. Üniversiteyi bitirince İBB'de mühendis olarak işe başladım. Yıllar geçince tecrübelerle genel sekreter yardımcılığına kadar bütün kademeleri merdivenleri çıkarak geldik. Bütün bilgi ve birikimimizi İstanbul'da kazandım.



"İSTANBUL BOĞAZI'NDAN 43 BİN GEMİ GEÇİYOR"

Şu anda 12 milyar ton ticaret hacmi var. Önümüzdeki 10 yılda 25 milyar tona çıkacak. Şu anda İstanbul Boğazı'ndan 43 bin gemi geçiyor. Gemi sayısı düştü, yük miktarı yüzde 25 arttı. Gemi boyutları büyüdü. Bundan sonra gemi sayıları artmaya başlayacak. Bu hareketin devam etmesi gerekiyor.



"YÜZME YARIŞLARINA BİLE İZİN VEREMİYORUZ"

Daha büyük gemilerin Karadeniz'e yanaşacağı liman yok. Önümüzdeki yıllarda 78 bin gemiye çıkacak. Bu gemilerin Boğaz'dan geçmesi mümkün değil. Geçen hafta Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altındaki balıkçıya geminin çarpması sonucu 2 balıkçı vatandaşımız rahmetli oldu. Gemi trafiğinden dolayı yüzme yarışmalarına bile izin veremiyoruz. Zeytinburnu açıklarında onlarca gemi geçiş için süre bekliyor.

"KANAL KENDİ KAYNAĞINI KENDİSİ YARATACAK"

Burada bir kanal yapıyorsunuz. Gemi geçişleri ücretli olacak. Oradan geçişler ücretli olacak. Buradan gelir getirici limanlar olacak. Kanal kendi kaynağını kendisi yaratacak. Sonuçta bir ihale olacak. Bu işi yapmaya istekli, kabiliyetli olan firmalar size teklif verecekler. Kamu için en uygun teklif seçilecek. Belirlenen sürede bitirdikten sonra sonuçta yatırım yapacak size. Bir kaynak olarak size teslim ettikten sonra bunun geri dönüşü olacak.



"ÜLKE BURADAN PARA KAZANACAK"

Bunların niyetleri herhalde Kuzey Kore'yi örnek alıyor. O yüzden bunların yenilir yutulur kelimeler değil. Bu yatırım ülke için yatırımdır. Ülke sonuçta buradan para kazanacak. Belki bu yıl derdini, sıkıntısını çekeceksiniz ama sonuçta ülke buradan para kazanacak.



"KANAL İSTANBUL BÜTÇESİNİ KENDİ ÜRETECEK ZATEN"

Fabrikalar kuruyoruz. İlçelere kadar her bölgede organize sanayi bölgeleri kuruyoruz. Kanal İstanbul bütçesi burada üretilecek zaten. Deprem konusunda burada Çevre Şehircilik Bakanlığımızın imar planlarında riskli binaların dönüştürülmesi gereken yerler ayrılmıştır.

"İSTANBUL'A TEMİZ SU GELECEK"

Maalesef onlar 10 yıl önceki dünyada veya Türkiye'de kaldılar. Kirlilik son derece azaldı. Tuna Nehri'nden eskisinden çok daha az kirlilik geliyor. Kanal İstanbul'a gelinceye kadar bir mesafe var. Zaten Karadeniz kendisi arıtıyor. Kanal İstanbul'a Karadeniz'den temiz su gelecek. Boğazdan gelen Karadeniz suyunu Haliç'e transfer ediyoruz. O zaman Haliç'i kirletiyorsa orayı da kapatalım.



MÜSİLAJI ÖNLEYECEK

Hocalarımızın araştırmalarının sonucu müsilaj Marmara su sıcaklığının yükselmesi, kirlilik ve hareketsizlikten oluyor. Karadeniz 25 metre üstünden Kanal'a akacağı için temizleyecektir. Karadeniz'den 18 derecede su gelecektir. O gelen ilave suyun hareketliliği ile birlikte müsilajın oluşmamasına etkisi olacaktır.

"HALİÇ'TE BALIK TUTULUYOR"

1994 seçimleri yapıldığında Haliç'in halini hatırlasın herkes. 'Burayı toprakla doldurun, burası iflah olmaz' deniyordu. Ne oldu sonra? Oradaki çamur transfer edildi, Boğaz'dan Marmara'dan sular bağlandı. Şu anda Haliç'te balık tutuluyor. Bunu yapan yine AK Parti'ydi. Nasıl birinci boğaz köprüsü yetmedi ardından Yavuz Sultan Selim, Avrasya yapıldı. Bunlar raporlarla, planlarla yapıldı.



"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE TEMİZLENECEK İNŞALLAH"

İBB biyolojik arıtma tesisini iptal etti, uygulama hataları yaptı. Özel şirketlerin arıtmalarının denetlenmesi lazım. Şu anda seferberlik var. Önümüzdeki günlerde temizlenecek inşallah.

"SAZLIDERE BARAJI'NIN YANINDA TEMEL ATILACAK"

1 yıl hazırlık artı 5 yıl görüyoruz. Marmara'dan Küçükçekmece'den girişi var. Alternatif bir su yolu yapıyoruz. Cumartesi günü temeli atacağımız köprü Sazlıdere Barajı'nın oradaki köprüdür. Mahmutbey gişelerine alternatif olan Habipler'den Başakşehir, Ispartakule, Bahçeşehir'den TEM'e inen yoldur. Pazar günü köprü ile başlayacağımız yol alternatif olacak. Türkiye'nin en yoğun trafiği olan Mahmutbey yoğunluğunu halledecektir. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde bu köprüyü bitireceğiz. Kanal İstanbul olmasaydı daha küçük boyutta bir köprü yapacaktır. 45 kilometrelik yolu 2 yıl içinde bitirip İstanbul'a kazandıracağız.