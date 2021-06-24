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Giriş Tarihi: 24.6.2021 21:53 Son Güncelleme: 24.6.2021 21:56

Bakan Yanık: Kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz

DHA
Bakan Yanık: Kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planımız ile kadınların huzuru ve güvenliği için çalışmaya, şiddetle mücadelede kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Yanık, 2021- 2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planı'yla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

Yanık, yaptığı açıklamada "Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla sivil toplum, akademi ve tüm kamu kurumları topyekûn bir seferberlik ruhuyla çalışıyoruz. 2007'den itibaren Eylem Planlarımız ile somut hedefler koyduk, süreç içerisinde bu hedeflere ulaştık ve yenilerini belirledik. 2021-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planımız ile kadınların huzuru ve güvenliği için çalışmaya, şiddetle mücadelede kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.

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Bakan Yanık: Kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz
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