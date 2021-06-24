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Giriş Tarihi: 24.6.2021 18:10 Son Güncelleme: 24.6.2021 18:22

Başkan Erdoğan kritik toplantıya başkanlık etti

Başkan Erdoğan kritik toplantıya başkanlık etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele İstişare Toplantısı'na başkanlık etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu Başkanı, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, milletvekilleri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Başkan Erdoğan kritik toplantıya başkanlık etti | Video

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Başkan Erdoğan kritik toplantıya başkanlık etti
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