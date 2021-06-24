Bisikletçi Umut Gündüz’ün davası başladı! ‘Kaza değil cinayet’

Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık Çağdaş Şenyüz, hayatını kaybeden gencin annesi Asuman ve babası Menderes Gündüz ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada, kimlik tespiti yapıldıktan sonra hakim iddianamenin özetini okudu ve sanığa söz verdi. Sanık Çağdaş Şenyüz, olayın olduğu gün saat 23.30 sıralarında 06 ARN 29 plakalı aracıyla Batıkent'ten Sincan'a doğru seyir halinde olduğunu Hipodromun önündeki ışıklarda durduktan sonra yeşil ışık yanmasıyla hareket ettiğini 50 kilometre hızla ilerlediği sırada şerit değiştirirken 'küt' diye bir ses duyduğunu ifade etti. Yaklaşık 50 metre sonra ne olduğunu anlamak için durduğunu iddia eden Çağdaş Şenyüz, "Bisikletli kişiyi görmemiştim. Bisikletli kişi ön camın üstüne düştü. Cam kırıldı ama ne olduğunu anlayamadım. Yavaşladım. Aracın içerisindeyken sol tarafımdan bir fren sesi geldi. Hızla yanımdan beyaz renkli bir araçtı. Dikiz aynasından yer yatan bisikletli kişiyi gördüm. Fakat yanımdan geçen beyaz aracın bisikletli kişiye çarpıp çarpmadığını görmedim"İfadelerini kullandı. Daha sonra araçtan indiğini yerde yatan kişinin başına gittiğini ve orada bisikletiyle bekleyen biri daha gördüğünü anlatan Şenyüz, olay yerinde toplanan kalabalıktan çekindiği için plakasını söküp attığını, böylelikle polislerin kendilerine ulaşabileceğini düşündüğünü ileri sürdü. Sanık sözlerine şöyle devam etti "Bir miktar alkollü olduğumu kabul ediyorum. 2 bira içtim. Yaşanılanlardan dolayı pişmanım. Olay yerinden kaçmadım, bilerek plakamı delil olarak bıraktım ki polisler bana ulaşsın. Kimliğimi bırakamazdım, kaybolma ihtimali vardı. Babamı da trafik kazasında kaybettim. Hayatını kaybeden gencin ailesinden özür diyorum."

"SANIĞI AFFETMİYORUM"

Sanığın savunmasının ardından, söz verilen hayatını kaybeden gencin babası Menderes Gündüz, kaza haberini aldıktan sonra gittiği hastanede oğlunun vefat haberini aldığını belirtti. Olayın "kaza" denilerek geçiştirilemeyecek ağırlıkta olduğunu ifade eden Menderes Gündüz, "Oğlum federasyonun lisanslı sporcusuydu. Üniversiteye gidecekti. İdealler, hayalleri olan hayat dolu 19 yaşında bir çocuktu. Profesyonel sporcu olduğu için kurallara azami dikkat ederdi. Kast takardı, bisikletinde de reflektörler vardı. Sanık 50 kilometreyle gittiğini iddia ediyor, bunun yalan olduğunu herkes biliyor. Sanığı affetmiyorum." İfadelerini kullandı. Umut Gündüz'ün annesi Asuman Gündüz de sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

"KAZA DEĞİL CİNAYET"

Ailenin avukatı Dursun Yılmaz da sanığın aşırı derecede alkollü olduğunu, Umut'a çarpıp olay yerinde bırakıp gittiğini bunun "kaza değil cinayet" olduğunu söyledi. Avukat Yılmaz, dosyanın yetkisizlik verilerek ağır ceza mahkemesine gönderilmesini eğer mahkeme dosyaya devam etme kararı verecekse sanığın tutuklanmasını talep etti.Tanık Alican Aydın ise olay tarihinde Umut Gündüz ile birlikte emniyet şeridinde bisikletle ilerledikleri sırada aniden bir ses duyduğunu, ilk başta araç lastiğinin patladığını zannettiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti "Yanıma baktığımda Umut yoktu. Havada bisikleti gördüm.

Arkadaşım bir tarafa bisiklet diğer tarafa düştü. Bu esnada beyaz renkli bir araçta yerdeki Umut'a çarparak sürükledi. Aracın durması için bağırdım ancak durmadı. Gördüklerim karşısında konuşmaya bile halim yoktu. Bisikletlerimizin arkasında kırmızı renkli çakarlar vardı. Olay yerine plaka atıldığını görmedim. Bir bana çarpan aracın plakası düşmüş diye plakayı verdi. Plakayı çantama koydum. Polise teslim ettim." Bir diğer tanık İsmail Erkan Çiftçi de olay günü aracıyla evine doğru sol şeritten seyir halindeyken sağından yaklaşık 90 kilometre hızla mavi renkli bir aracın geçtiğini, yaklaşık 300 metre ileriden patlama benzeri bir ses duyduğunu, kendisini geçen aracın bir şeye çarptığını anladığını söyledi. Daha sonra aracını güvenli bir yere çekip yerde yatan gencin yanına gittiğini ifade eden Erkan Çiftçi, olay yerine plaka atan kimseyi görmediğini söyledi. Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, bilirkişi raporlarının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.