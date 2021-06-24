Çerçioğlu ve bürokratlarına büyük şok! Müfettişler soruşturma izni verdi

Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 Aydın Büyükşehir Belediyesi üst düzey bürokratı hakkında, belediye tarafından 2014-2019 yılları arasında açılan ihalelerde gerçekleştirilen usulsüzlüklerle ilgili İçişleri Bakanlığınca mülkiye müfettişleri görevlendirildi. Müfettişler Çerçioğlu ve üst düzey belediye bürokratlarıyla ilgili incelemeyi tamamlayarak soruşturma izni verdi. Mülkiye müfettişleri tarafından hazırlanan rapora göre; verilen ihalelerle kamu 5.5 milyon lira zarara uğratıldı.

TEK İHALE DİĞERLERİ 'GÜNCELLEME'

Rapora göre; Aydın Belediyesi tarafından 2005 yılında açılan ihaleyi Sampaş Bilişim Şirketinin kazandı. Daha sonra aynı şirkete ihalesiz olarak 2011'den itibaren 4 ayrı sözleşmeyle toplam 3 Milyon 277 bin lira ve KDV olmak üzere sözleşme imzalandı. Bu yapılan sözleşmeler verilen ilk ihale sonrası 'güncelleme' kılıfı adı altında verildi.

Rapora göre aynı firmaya fazladan da 489 bin 225 lira fazla avans ödemesi yapılarak firmaya çıkar sağlandı. Teknik şartnamede 17 ilçede yazılım desteği sağlanacağı belirtilmesine rağmen yalnızca 4 ilçede sağlandı. Firmaya ayrıca 221 bin 737 lira fazla ödeme yapılarak kamu zararına sebebiyet verildi. Aydın'ın Büyükşehir Belediyesi'ne dönüşmesi aşamasında, web tabanlı veriler 9 ay önce belediye personelince yapılmasına rağmen Sampaş Bilişim firmasına veri aktarma hizmetleri başlığı altında 1 milyon 54 bin lira ödeme yapıldığı, 896 bin lira kamu zararına sebebiyet verildi.

İHALE MALİYETİNİ SARIYER BELEDİYESİ'NİN TEMİZLİK MÜDÜRÜNE HESAPLATTILAR

Mülkiye müfettişlerinin incelediği bir diğer ihale yolsuzluğu ise Aydın Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan sokakların süpürülme ihalesi oldu. Tespitlere göre, ihale dokümanları Sarıyer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Polat tarafından ihale yaklaşık maliyetinin 1.3'e bölünmesi ile hesaplanarak hazırlandı. Aşırı düşük teklif sınırının hemen üzerinde bir fiyatla ihale Barka Atık Yönetimi ve Taşımacılık isimli bir firmaya bırakıldı. Diğer teklif sahibi Ege Tem isimli firma çok az bir farkla aşırı sınırı altında kaldı ve firmanın izahı kabul edilmedi. İhale 11 milyon lira bedelle, aylık 922 bin lira olmak üzere daha yüksek teklif everen Barka isimli firmaya bırakıldı.

AYLIK 250 BİN LİRAYI BELEDİYE BAŞKANINA VERİRİRİZ

Rapora Barka firması yetkilileri olan Tekin ve Baki Nugay'ın FETÖ'nün belediyeler imamı olarak bilinen Erkan Karaarslan'ı İstanbul'da sık sık ziyaret ederek, yeni ihaleyi aylık 1.5 milyon lira üzerinde yapmak ve her ay hak ediş üzerinden 250 bin lirayı belediye başkanına ödemeyi beyan ettikleri ifadeleri damga vurdu. İkilinin, yeni ihaleyi Bilginay isimli bir firma ile tek ya da iş ortaklığı şeklinde yapmak istedikleri, ellerinde birkaç özel tasarlanmış araç bulunduğu, idarenin teknik şartnamede bu araçlardan birer tane öz malı olarak istemesi durumunda, kendilerinin hem birim fiyatları yüksek bir şekilde oluşturacağını hem de ihaleye tek başlarına girip kazanacaklarını söyledikleri ifadeleri yer aldı.

İHALEYİ O ŞİRKET ALDI

Sürecin söz konusu ifadede geçtiği gibi ilerleyen yıllarda gerçekleştiği ortaya çıktı. Müfettişlerin raporuna göre; 2016/514875 kayıt numaralı ihaleyi ifadede geçtiği gibi Bilginay Temizlik şirketi 30 aylık dönem için 65 Milyon 500 bin lira artı KDV ile aldı. Aylık hak ediş miktarı ise 2 Milyon 576 bin lirayı buldu. Yine 2019 yılında 2019/311662 İhale kayıt numarası ile çıkılan yol süpürme ihalesini Barka Temizlik Şirketi ve Bilginay Temizlik Şirketi ortaklığı 63 Milyon 922 bin lira artı KDV ile aldı, bunun aylık hak ediş miktarı ise 2 milyon 95 bin lira oldu.

İHALEYE ŞARTLARI DARALTILDI REKABET VE SAYDAMLIK ENGELLENDİ

Mülkiye Müfettişlerince hazırlanan rapora göre; ihaleleri teknik ve idari şartnameleri firmalara göre ayarlandı. Rekabet ve saydamlık engellendi. Barka Temizlik ile Bilginay Temizlik şirketinin ortağının aynı kişi olan Mehmet Güzmen olduğu vurgulandı. Rapora göre; bu nedenle ihalelerin iptal edilmesi gerekirken edilmedi ve kamu zararına sebebiyet verildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çevre Kontrol Daire Başkanı İbrahim Gürdal olmak üzere birçok bürokrat hakkında soruşturma izni verildi.