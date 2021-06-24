Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Fatih Altaylı fabrika ayarlarına geri döndü
Giriş Tarihi: 24.6.2021

Fatih Altaylı fabrika ayarlarına geri döndü

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Fatih Altaylı fabrika ayarlarına geri döndü
28 Şubat postmodern darbesinde başörtülü öğrencilere ağza alınmayacak hakaretlerde bulunan Fatih Altaylı fabrika ayarlarına döndü. Başörtülü gazeteci Cemile Taşdemir'in sosyal medyadan "Uğur Dündar, Fatih Altaylı, Sevilay Yılman ve daha nicelerinin suskunluğu asaletlerinden değilmiş onu öğrenmiş olduk" demesi üzerine Fatih Altaylı, Taşdemir'e "yaratık" diyerek hakaret etti. Fatih Altaylı bu ifadelerinin üzerine Cemile Taşdemir'in iletisinin altına "Yaratık benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma. Utanmaz olma. Ben senin etrafında toplanan alçak hırsızlardan değilim. Adımı kirli ağzınıza almayın" diyerek hakaret etti. Sosyal medyadan gelen tepkiler sonrasında Fatih Altaylı yazdığı iletiyi silmek zorunda kaldı. Taşdemir, "Fatih Altaylı bana yaptığı hakaretleri bu soruyu soranlara yapabildi mi? Ama tabii dert farklı. Dert, batan toplu iğnem" dedi. Altaylı, 28 Şubat postmodern darbesi sürecinde başörtülü kadınlara hakaret etmişti. Altaylı, 1999'da Radyo D'de yaptığı Bab-ı Ali Yokuşu isimli programda Marmara Üniversitesi önünde pankart açan başörtülü öğrenci için, "Bu büyük ihtimalle bir fahişe. Bir pankart açmış, öğrenci de olduğunu sanmıyorum, buraya getirilmiş bir fahişe" demişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fatih Altaylı fabrika ayarlarına geri döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA