Fatih Altaylı fabrika ayarlarına geri döndü

28 Şubat postmodern darbesinde başörtülü öğrencilere ağza alınmayacak hakaretlerde bulunan Fatih Altaylı
fabrika ayarlarına döndü. Başörtülü gazeteci Cemile Taşdemir
'in sosyal medyadan "Uğur Dündar
, Fatih Altaylı, Sevilay Yılman
ve daha nicelerinin suskunluğu asaletlerinden değilmiş onu öğrenmiş olduk" demesi üzerine Fatih Altaylı, Taşdemir'e "yaratık" diyerek hakaret etti. Fatih Altaylı bu ifadelerinin üzerine Cemile Taşdemir'in iletisinin altına "Yaratık benim bu rezillikle ne alakam var. Şerefsizlik yapma. Utanmaz olma. Ben senin etrafında toplanan alçak hırsızlardan değilim. Adımı kirli ağzınıza almayın" diyerek hakaret etti. Sosyal medyadan gelen tepkiler sonrasında Fatih Altaylı yazdığı iletiyi silmek zorunda kaldı. Taşdemir, "Fatih Altaylı bana yaptığı hakaretleri bu soruyu soranlara yapabildi mi? Ama tabii dert farklı. Dert, batan toplu iğnem" dedi. Altaylı, 28 Şubat postmodern darbesi sürecinde başörtülü kadınlara hakaret etmişti. Altaylı, 1999'da Radyo D'de yaptığı Bab-ı Ali Yokuşu isimli programda Marmara Üniversitesi
önünde pankart açan başörtülü öğrenci için, "Bu büyük ihtimalle bir fahişe. Bir pankart açmış, öğrenci de olduğunu sanmıyorum, buraya getirilmiş bir fahişe" demişti.