Libya konferansında gözler Türkiye’de! Atina çağrılmadı





HAFTER BOZDU

İlk olarak Ocak 2020'de toplanan Berlin Konferansı'nda katılımcılar, ateşkesin sağlanması, yabancı askerlerin çekilmesi ve çatışan taraflara silah verilmemesi konusunda anlaşmaya varmış, ancak darbeci Hafter destekçileri kararlara uymamıştı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye'den rahatsız olan odaklar, Türk askeri ile Wagner milislerini aynı kefeye koymaya yönelik manipülatif adımlar atıyor, ancak bu adımlar Libyalılar nezdinde karşılık bulmuyor.