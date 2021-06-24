Son dakika: CHP'de 40 milyonluk skandal!

Son dakika haberler: CHP yandaşı gazetecilerin ifşaları CHP'deki milyonluk vurgunu da gün yüzüne çıkardı. İlk olarak Sözcü yazarı Yılmaz Özdil ABD'de kara para aklamasıyla tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın parasıyla Artı 1 televizyonunun kurulduğunu belirterek, Uğur Dündar'ın da buna öncülük ettiğini ima etmişti. Son olarak da gazeteci Can Ataklı, kanalın kurulması için toplanan 40 milyon liranın CHP'li bir yönetici tarafından buharlaştırıldığını açıkladı. Ataklı, 40 milyon liranın hangi CHP'li isim tarafından, nasıl toplandığına dair bilgi vermezken, SABAH'a konuşan CHP'li eski Maltepe Belediye Başkanı Mustafa Zengin de iddiaları doğruladı.