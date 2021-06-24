SON DAKİKA! Dışişlerinden Honduras'a sert tepki: Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklmada şu ifadelere yer verildi:

"Honduras'ın, Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Büyükelçiliğin açılışının bugün (24 Haziran) gerçekleştirilmesi talihsiz bir gelişme olmuştur. Bu kararı kınıyoruz.

"BÖLGEDEKİ BARIŞ UMUTLARINA ZARAR VERMİŞTİR"

Honduras bu adımla, Kudüs'ün statüsü konusunda Birleşmiş Milletler kararları dahil uluslararası hukuku ihlal etmiş, iki devletli çözüm vizyonuna ve bölgedeki barış umutlarına zarar vermiştir.

Honduras'ı bu hatalı adımdan geri dönmeye davet ediyoruz."