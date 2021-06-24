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Giriş Tarihi: 25.6.2021 00:14 Son Güncelleme: 25.6.2021 00:17

SON DAKİKA! Dışişlerinden Honduras'a sert tepki: Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kınıyoruz

SON DAKİKA! Dışişlerinden Honduras'a sert tepki: Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kınıyoruz

Son Dakika Haberi... Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Honduras’ın, Tel Aviv’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve Büyükelçiliğin açılışının bugün (24 Haziran) gerçekleştirilmesi talihsiz bir gelişme olmuştur. Bu kararı kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklmada şu ifadelere yer verildi:

"Honduras'ın, Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Büyükelçiliğin açılışının bugün (24 Haziran) gerçekleştirilmesi talihsiz bir gelişme olmuştur. Bu kararı kınıyoruz.

"BÖLGEDEKİ BARIŞ UMUTLARINA ZARAR VERMİŞTİR"

Honduras bu adımla, Kudüs'ün statüsü konusunda Birleşmiş Milletler kararları dahil uluslararası hukuku ihlal etmiş, iki devletli çözüm vizyonuna ve bölgedeki barış umutlarına zarar vermiştir.

Honduras'ı bu hatalı adımdan geri dönmeye davet ediyoruz."

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SON DAKİKA! Dışişlerinden Honduras'a sert tepki: Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kınıyoruz
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