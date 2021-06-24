Son dakika: İBB'den ulaşıma büyük zam teklifi...

İBB Genel Sekreteri Çağlar da bütün zamların aynı anda olmaması için minibüs ve taksilere yıl başında, toplu taşımaya ise temmuz ayında zam kararı aldıklarını kaydetti.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu da söz alarak bugünkü zam teklifinin kabul edilmesi halinde, kendi sektörlerine de zam yapılmasını talep etti. Teklif oy çokluğu ile reddedildi.

Gündemin bir diğer maddesi olan minibüs taksi, taksi dolmuş ve okul servisleri dışındaki servislerde araç yaş sınırı şartının, 1 Eylül 2021 tarihine kadar başvurulması şartıyla 6 ay süreyle aranmaması teklifi, oy birliği ile kabul edildi.

UKOME'de ayrıca M9 metro hatları ile entegre otobüs hatları arasında ücretsiz aktarma yapılmasına yönelik teklif de kabul edildi.