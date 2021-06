Son dakika | Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar arasındaki düzenbaz kavgası büyüyor! Şok yazı...

İSİMLER AÇIK, İDDİALAR NET: HESAP VEREN YOK

Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: Can Ataklı'nın ortaya koyduğu iddialar da var. CHP'de parti yöneticiliği yapmış pek çok isim açıkça söylüyor. Paraları ben götürdüm. Şu kadar verdim. Şu şu isimler vardı gibi net ve açık ifadeler. Her taraftan bir şey çıkıyor. Hiçbir şekilde bunların üzerine gidilmiyor. Hesap verilmiyor. Bu paraları nereden sağlıyorlar? Belediye, mütehhit işleri. Bunlara bakmak lazım. Ekrem İmamoğlu ile ilgili bile örneğin 10-15 liralık dezenfekranı 70 küsur liraya aldılar. Her şeyi yapma hakkını kendilerinde görüyorlar.