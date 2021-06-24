Son dakika | Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar arasındaki düzenbaz kavgası büyüyor! Şok yazı...

Son dakika... Yılmaz Özdil'in Uğur Dündar'a yönelik olarak söylediği çarpıcı sözler sonrasında Uğur Dündar'ın da verdiği karşılık CHP medyasında kavganın fitilini ateşledi. Uğur Dündar'ın tv ekranlarında Özdil'e "cenazeme bile gelmeyeceksin" dediği Özdil bugünkü yazısında adam olmak isimli bir şiirler Dündar'a cevap verdi.
CHP medyasında 40 milyonları bulan skandallar ve finanse edilme iddialarına ilişkin A Haber'de de çarpıcı değerlendirmeler yapıldı. İşte ayrıntılar
NE OLDU?
Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile Uğur Dündar'ı hedef aldı. Uğur Dündar'ın, Sezgin Baran Korkmaz'ın verdiği parayla Artı 1 TV'yi kurduğunu iddia eden Özdil yaptığı paylaşımda, "SBK'nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?" dedi.
Özdil'in bu açıklamalarına tepki gösteren Dündar ise Özdil'in kendisini iyi tanıdığını vurguladı ve "Yılmaz Özdil, benim cenazeme gelmeyeceksin. Sana hakkımı helal etmiyorum. Sen nasıl olur da benim şerefime namusuma ima yollu laf söylersin" dedi.
İSİMLER AÇIK, İDDİALAR NET: HESAP VEREN YOK
Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: Can Ataklı'nın ortaya koyduğu iddialar da var. CHP'de parti yöneticiliği yapmış pek çok isim açıkça söylüyor. Paraları ben götürdüm. Şu kadar verdim. Şu şu isimler vardı gibi net ve açık ifadeler. Her taraftan bir şey çıkıyor. Hiçbir şekilde bunların üzerine gidilmiyor. Hesap verilmiyor. Bu paraları nereden sağlıyorlar? Belediye, mütehhit işleri. Bunlara bakmak lazım. Ekrem İmamoğlu ile ilgili bile örneğin 10-15 liralık dezenfekranı 70 küsur liraya aldılar. Her şeyi yapma hakkını kendilerinde görüyorlar.
KİMİN ELİ KİMİN CEBİNDE BELLİ DEĞİL
Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik: Bu iddialar Baran Korkmaz olayından sonra patladı ve devam ediyor. Bakıyoruz ki kimin eli kimin cebinde belli değil. Bir kısmı cebine atıyor. Bir TV kuruyorsanız bu şeffaf değilse burada bir çok hikaye döner. Bir de bu tür işlerin içine karanlık isimler karışınca daha da vahim oluyor.
ARALARI BOZUKKEN O PAYLAŞIMI YAPTI VE KİRLİ İLİŞKİLER ORTAYA ÇIKTI
SABAH Yazarı Mevlüt Tezel: Yılmaz Özdil o tweeti attıktan sonra araları bozuk olmasına rağmen onu inadına paylaştıktan sonra kirli ilişkiler tek tek ortaya çıktı. Şimdi 40 milyonu kim aldı hangi CHP'li aldı diye soruluyor. Bunun cevabını vermek gerekiyor. Kim verecek bunun cevabını?
ÖZDİL'DEN YENİ YAZI: ADAM OLMAK!
Tüm bu gelişmelerin üzerine Yılmaz Özdil bugünkü yazısında ADAM OLMAK isimli bir şiirle okur karşısına çıktı. İşte Özdil'in yazısında yer verdiği şiirden kesitler:
Yılmaz Özdil'den Uğur Dündar'a şiirli yanıt! CHP medyasında 'Düzenbaz' tartışması... CHP medyasını kim finanse ediyor?
Çevrende herkes şaşırsa bunu da senden bilse
Sen aklı başında kalabilirsen eğer
herkes senden kuşku duyarken hem kuşkuya yer bırakır
hem kendine güvenebilirsen eğer
bekleyebilirsen usanmadan
Yalanla karşılık vermezsen yalana
kendini evliya sanmadan
kin tutmayabilirsen kin tutana
Düşlere kapılmadan düş kurabilir
yolunu saptırmadan düşünebilirsen eğer
ne kazandım diye sevinir, ne yıkıldım diye yerinir
ikisine de vermeyebilirsen değer
Söylediğin gerçeği eğip büken düzenbaz
kandırabilir diye safları dert edinmezsen
ömür verdiğin işler bozulsa da yılmaz
koyulabilirsen işe yeniden
Döküp ortaya varını yoğunu
bir yazı-turada yitirsen bile
yitirdiklerini dolamaksızın dile
baştan tutabilirsen yolunu
yüreğine sinirine dayan diyecek
direncinden başka şeyin kalmasa da
herkesin bırakıp gittiği noktada
sen dayanabilirsen tek
Herkesle düşüp kalkar erdemli kalabilirsen
unutmayabilirsen halkı krallarla gezerken
dost da düşman da incitemezse seni
ne küçümser ne de büyültürsen çevreni
her saatin her dakkasına
emeğini katarsan hakçasına
her şeyiyle dünya önüne serilir
üstelik oğlum adam oldun demektir