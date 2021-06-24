Sosyoloji mezununu tarımın başına getirip itiraz edeni partiden ihraç ettiler

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı görevine, belediye bünyesinde çok sayıda ziraat mühendisi dururken Seferihisar'da Neptün Soyer'in filecisi olarak bilinen Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunu Şevket Meriç'i atamasını eleştirdiği için CHP İzmir İl Disiplin Kurulu, CHP İl Tarım Komisyonu Başkanı Hatice Zeybek Uslu'yu partiden ihraç etti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Uslu, YDK'nın aldığı kararı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Yaşananlarda sert tepki gösteren Uslu açıklamasında; "Bugün CHP Genel Merkezinde YDK 'da İzmir CHP İl Örgütünün beni partiden ihracı ile ilgili olarak savunmam vardı. İzmir CHP İl Örgütü İzmir Büyükşehir Belediyesinde AÖF mezunu Tarım Daire Başkanı atamasına 'liyakatsiz' dediğim için bana tebligat göndermeden, göndermiş olarak gösterip, İzmir İl'de Tarım Komisyonu Başkanı olarak yanımda Tarımdan Sorumlu İl Başkanı Yardımcısı ile birlikte 19 ilçede 51 toplantı yaptığım halde tarım komisyonu başkanı olmadığımı ifade edip yalan beyanlar ile beni CHP'den ihraç eden il yönetiminin kararını Genel Merkez YDK'da oy birliği ile onaylamıştır. YDK'da bana 'Pişman mısınız?' diye sordular. Dürüst oldum ve 'Hayır' dedim. Mesleki liyakat benim kırmızı çizgimdir. Bu saatten sonra Seferihisar'da 'Fileci' lakabı ile anılan kişi için kimse bana 'Başkanım' dedirtemez. Elbette ki mahkeme sürecini en kısa sürede başlatacağım." ifadelerine yer verdi.



Şevket Meriç ve Neptün Soyer

NE DEMİŞTİ

Hatice Zeybek Uslu partiden ihraç edilmesine neden olan paylaşımında, "Bunu hepimiz biliyoruz. Hatta lakabı da 'fileciye' çıkmış bir insan. Sen Büyükşehir'de önceki dönemki İzmir Tarım Modeli'nin yaratıcısı İzmir Tarım Grubu'nu tanımayıp, bu liyakatsiz adamla devam ediyorsan bizim söyleyecek çok sözümüz olur. Sanki belediyede hiç ziraat mühendisi yokmuş gibi Neptün Soyer'in filecisini Tarım Daire Başkanı yaptı. İzmir salak değil. Biz de salak değiliz. Kusura bakmasın ama burası Seferihisar değil." ifadelerini kullanmıştı.