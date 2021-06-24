“Türkiye’nin en büyük sorunu muhalefet sorunudur”

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında ülkedeki en büyük sorunun 'muhalefet sorunu' olduğunu savunarak "Türkiye'deki temel stratejik problem sahici muhalefetin olmamasıdır. Bir kaset kumpasıyla Atatürk'ün kolotuğuna oturan, 'ben genel başkan olmayacağım' diye bir kişi hiçbir şey olmamış gibi o koltuğu işgal etmektedir. Bu çamur ve yalan siyasetini milletimizin hakemliğine ve CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımıza havale ediyorum" dedi.

MİLLET GERÇEKLERİ GÖRÜYOR

Hüseyin Yayman, "Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye'de bu anlayışla kimse iktidar olmadı. 'Dün dündür bugün bugündür' denilerek iktidar olunmaz, muhalefet yapılmaz. Çünkü milletimiz artık gerçekleri görüyor. Milletimiz kimin kendisi için çalıştığını, kimin kapalı kapılar arkasında dış güçlerle pazarlık yaptığını görüyor. Muhalefet 'korona yaygınlaşsın da hükümet zor durumda kalsın, aşı bulunmasın da Erdoğan zor durumda kalsın' şeklinde davranıyor" ifadelerini kullandı.

"ELEŞTİRİLERİ DOĞRU BULMUYORUM"

Kovid-19 tedbirleri kapsamında müzikli eğlence mekanlarının çalışma saatlerini ilişkin yapılan eleştirileri doğru bulmadıklarını kaydeden ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını anımsatan Yayman, "Ana ve yavru muhalefet Cumhurbaşkanımızın bir sözü üzerinden siyaset yapıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan korona tedbirleri kapsamında müzik sesinin saat 24.00'e çekilmesi üzerine siyaset yapan bir muhalefet anlayışı var" diye konuştu.