Van polisi şehitleri unutmadı

Van'ın Edremit ilçesinde şüphe üzerine polis ekipleri bir aracı takibe aldı. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan araçta hassas burun Irmak ile detaylı arama yapıldı.

Hassas burun Irmak'ın tepki vermesi üzerine araçta yapılan aramada 240 paket halinde 128 kilo 100 gram eroin maddesi ele geçirildi. Araç şoförü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VAN POLİSİ ŞEHİTLERİ UNUTMADI

Öte yandan ele geçirilen uyuşturucu maddeden PKK'lılar tarafından haince şehit edilen Eren Bülbül için "iyi ki varsın Eren" ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde, silah kaçakçıları ile çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Ercan Yangöz'ün ismi yazıldı.