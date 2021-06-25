Akıllara zarar akıllı kavşak! "Karşıya geçmek survivor gibi"

Büyükçekmece ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi Çatalca Yolu Caddesi üzerinde "Tam Kapanma" döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerince trafik akışını hızlandırmak için yapılan "akıllı" kavşak projesi, kısa süre içerisinde hem trafiğin hem de bölge halkının önemli sorunlarından biri haline geldi. Yeni düzenleme hem kafa karışıklığına yol açıyor hem de sürücü ve yayaların can güvenliğini büyük ölçüde tehlikeye sokuyor. "Akıllı" kavşak projesi öncesinde trafik ışıkları ile kontrolü sağlanan yol, yeni çalışma ile hem yaya geçitlerinden hem de trafik ışıklarından mahrum bırakılmış durumda. Kavşağın hemen yanında bulunan Tepecik Yeni Mezarlığı'na gitmek için yaya geçidi bulunmayan yollardan geçmek zorunda kalıyor.

ELLEMESELERDİ DAHA İYİYDİ

Yeni düzenleme sebebiyle kavşak üzerinde yaşanan kaza sayılarında büyük bir artış olduğunu ifade eden Baki Uzun "Burada eskiden trafik ışıkları vardı, yaya geçitleri vardı. Kapanma döneminde gelip yıkıp sözde akıllı kavşak yaptılar. Akıllara zarar bir kavşak, kafa karışıklıklarına yol açıyor. Gelen kaza yapıyor giden kaza yapıyor. Hangi akla hizmet böyle bir şey yapıldı bilmiyoruz, dokunmasalardı ellemeselerdi daha iyiydi" diye konuştu.

SURVIVOR GİBİ

Proje ile yaya geçitlerinin kaldırılması sebebiyle büyük mağduriyet yaşadığını belirten Mehmet Yurt "Çok şeritli yol burası. Bir tane yaya geçidi yok. Burada mezarlık var. Mahalleli mezarlığa gitmek için bu yoldan karşıya geçmek zorunda. Bir tane bile yaya geçidi yok. Vızır vızır araç geçiyor buradan. Karşıya geçmek survivor gibi. Hayata kalma şansı çok az" ifadelerini kullandı.