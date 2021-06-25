Göksu davet etmişti: Gelemediler… Yalanlarıyla yüzleşmeye yürekleri yetmedi

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, resmi Twitter hesabından "Hodri Meydan" diyerek, Cumhuriyet, Birgün, Sözcü, Halk TV, KRT, Oda TV ve Tele 1'in olduğu muhalif medya kuruluşlarına davette bulunmuş, "Esenlerimize olan ilginizin sebebini çok iyi biliyoruz. İBB'nin başarısızlıklarını örtmek için Esenler Belediyemiz üzerinden manipülasyon ve algı yapmaya çalışıyorsunuz. Bugüne kadar belediyemizle ilgili yaptığınız taraflı, çarpıtılmış algı dolu haber, itham ve sorularınızı toplayın gelin. Bekliyoruz. Hodri meydan!" ifadelerini kullanmıştı.



HİÇBİRİ GELMEDİ



Cumhuriyet, Birgün, Sözcü, Halk TV, KRT, Oda TV ve Tele 1'in olduğu medya kuruluşlarına davette bulunan Göksu, bugün saat 11.00'da 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde medya mensuplarını bekledi. Ancak hiçbir davet ettiği medya kuruluşlarından hiçbir medya mensubu davete icabet etmedi.



"YALANLARIYLA YÜZLEŞMEYE YÜREKLERİ YETMEDİ"



Sosyal medya hesabından medya mensuplarından hiç kimsenin gelmediğini gösteren fotoğrafı paylaşan Göksu, "Gelemediler… Yalanlarıyla yüzleşmeye yürekleri yetmedi" ifadeleriyle tepki gösterdi.