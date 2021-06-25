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Giriş Tarihi: 25.6.2021 16:20

Kaftancıoğlu yine kaybetti

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Kaftancıoğlu yine kaybetti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın 8 Mayıs’ta “Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir” açıklamasına “Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca yüzü kızarmayacak nasıl olsa… Bir hekimin göz göre göre bu derece yalan söyleyebilmesi, gerçekleri perdelemesi, yeri geldiğinde bilimi çarpıtması benim ağrıma gidiyor. Değer mi? Mesleğinden, vatandaştan utanmıyorsa kendinden utanır insan” paylaşımını yaptı. Bakan Koca’nın önceki hafta aşı yaşının 18 yaşına indiğini açıklamasının ardından Kaftancıoğlu’nun ne yaptığı merak konusu oldu

CHP İstanbul İl Örgüt Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın 8 Mayıs'ta aşılama ile alakalı, "Yaz döneminde 18 yaş üstü herkes aşılanabilir" açıklamasına karşılık "Yaz bitiminde bu sözü hatırlatılınca yüzü kızarmayacak nasıl olsa… Bir hekimin göz göre göre bu derece yalan söyleyebilmesi, gerçekleri perdelemesi, yeri geldiğinde bilimi çarpıtması benim ağrıma gidiyor. Değer mi? Mesleğinden, vatandaştan utanmıyorsa kendinden utanır insan" paylaşımını yaptı. Kaftancıoğlu'nun haricinde CHP'li gazeteci Fatih Portakal da "İ-nan-mı-yo-rum" diyerek dalga geçti.

Bu paylaşımların benzerleri birçok CHP'li tarafından yazılırken, Sağlık Bakanı Koca, 23 Haziran'da aşılama yaşının 18'e indiğini, 25 Haziran'dan itibaren 18 yaşından gün almış herkesin Kovid-19 aşıcı için randevu alabileceğini açıkladı. Koca'nın açıklamasının ardından yüzbinlerce kişi aşı randevusu aldı.

BİZİM HİZMET HIZIMIZ SİZİN HAYAL DÜNYANIZIN ÇOK ÖTESİNDE

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kaftancıoğlu'nun paylaşımına yönelik, "İnanamamanız çok doğal, bizim hizmet hızımız sizin hayal dünyanızın çok ötesinde Canan Hanım. Ancak bu kaba ifadeye en azından bir "yanılmışım" deme nezaketeni göstermenizi bekleriz. Aşılama başarıyla biter ama bizde millete hizmet şarkısı bitmez. Bu güce güvenin" açıklamasında bulundu.

'YÜZÜ KIZARIR MI?'

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Halime Kökce, "Sizce utanır mı, yüzü kızarır mı? Sanmam" diyerek Kaftancıoğlu'na göndermede bulundu.

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Kaftancıoğlu yine kaybetti
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