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Giriş Tarihi: 25.6.2021

Kanal İstanbul, dünyayı Türkiye’ye bağlayacak’

‘Kanal İstanbul, dünyayı Türkiye’ye bağlayacak’
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesindeki 6 köprüden ilki olan Sazlıdere geçişini sağlayacak gergin eğik askılı köprünün temel atma alanında incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un Türkiye'yi lojistik üs konuma getireceğine dikkat çekti. Kanal İstanbul'un dünyayı Türkiye'ye bağlayacağını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye'nin dünya ticaretinde etkinliğini artıracak ve Türkiye'yi dünya ekonomik koridorlarında lider pozisyona getirecek Kanal İstanbul projemiz, gelişen dünyanın en önemli ticari koridorları üzerinde yer alan Türkiye tarihine damgasını vuracaktır. Uzakdoğu- Avrupa taşımacılığına alternatif en uygun rotanın, ülkemiz olduğu gerçeğini güçlendirecek" dedi.
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‘Kanal İstanbul, dünyayı Türkiye’ye bağlayacak’
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