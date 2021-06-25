Karaburun Belediyesi uyarı levhası koyduğu bölgeye moloz döktü!

İzmir'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki doğal güzellikler ve eşsiz denize sahip Karaburun'da Mordoğan Mahallesi'nde ilçe belediyesi ekipleri yarımadanın en ünlü plajlarından biri olan Manal Koyu'na bakan dere yatağını parke taşları ve molozlarla dolduruyor. İlçe belediyesine ait resmi plakalı kepçe, doğa katliamı yaparken vatandaşın cep telefonu kamerasına suçüstü yakalandı. O bölgede yaşayan çevreye duyarlı vatandaş Birgül Zorbaz, aldığı duyumlar üzerine uzun süredir takip ettiği belediyenin doğa katliamını çektiği fotoğraflarla kanıtlamış oldu. İlçenin eşsiz doğasını koruması gereken Karaburun Belediyesi'nin çevre katliamına imza atması tepkilere neden oldu.

BU NE PERHİZ BU NE LAHANA TURŞUSU

Karaburun Belediyesi'nin aynı bölgeye, 'İnşaat atığı, moloz ve bahçe atığı dökülmesi yasaktır. Uymayanlar hakkında 5326 sayılı kanun madde 41/4 gereğince cezai işlem uygulanacaktır' şeklinde levha asması ve bu kuralı ilk başta belediyenin çiğnemesi 'Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu' dedirtti. Molozların, inşaat artıklarının ve parke taşlarının döküldüğü bölgede ortaya çıkan manzara görenlerin yüreğini sızlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde de belirttiği gibi hafriyat toprağı ve inşaat, yıkıntı atıklarının kontrolü yönetmeliği gereğince İzmir il sınırları içerisinde hafriyat toprağı ve inşaat, yıkıntı atıklarından kaynaklanan çevresel ve görsel kirliliğin önlenebilmesi için birçok noktada hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atığının kentte 17 noktada bulunan depolama alanlarına götürülmesi gerekiyor.

İÇİM ACIDI

Çevre katliamını çektiği fotoğraflarla kanıtlayan , "Karaburun Belediyesi'nin bütün molozları Çeşme'deki depoloma alanına götürmesi gerekiyordu. Fotoğraf çektiğim alanda çok fazla moloz vardı. Molozların döküldüğü yer Karuburun'un en ünlü plajlarından birinin bulunduğu Manal Koyu'na giden bir yerde bulunuyor. Bu molozlar yağışlarla birlikte dere tabanından denize ulaştığında daha büyük bir çevre katliamı oluşacak. Çektiğim fotoğraflarla birlikte şikayetimi CİMER'e de ilettim. Çevreye duyarlı biri olarak o manzarayı görünce İçim acıdı. Tesadüfen o bölgeden geçerken resmi plakalı bir iş makinesinin parke taşları ile molozları dereye yatağına iterken gördüm. Bu anları fotoğrafladım. Üstelik oraya belediye göstermelik levha koymuş. Levhada, 'moloz dökmek yasaktır' yazıyor. Karaburun Belediyesi'nin bunu yapması çok üzücü. Yetkililerin gereğini yapmasını bekliyorum" diye konuştu.



Karaburun ilçesi sakinlerinden Birgül Zorbaz